강북구 미아동 130일대, 35층-1730가구 재개발 본격화

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 미아역 주변 강북구 미아동 일대에 35층 높이 1730가구 규모 아파트 단지가 들어설 예정이다.

7일 서울시에 따르면 지난 6일 열린 제6차 도시계획위원회 수권분과위원회에서는 이같은 내용의 강북구 '미아동 130번지 일대 주택정비형 재개발 정비계획 결정 및 정비구역' 지정안 및 경관심의안을 수정가결했다.

오패산 자락에 위치한 미아동 130번지 일대는 최대 25m에 이르는 고저차를 가진 구릉지로 기존 옹벽으로 인해 동서간 연결이 원활하지 않은 상황이다. 또한 폭 6~8m의 협소한 일방통행 도로와 저층 노후주택이 밀집해 있어 주거환경 정비가 필요한 지역이다.

대상지 위치도 [자료=서울시]

이번에 결정된 정비계획에 따라 이 일대는 기존 제1종 및 제2종(7층)일반주거지역에서 제2종일반주거지역으로 상향된다. 또한 '2030 도시·주거환경정비기본계획'의 사업성 보정계수(1.8)를 적용해 허용용적률이 기존 209%에서 245%로 완화됐다. 이를 토대로 계획용적률 249%를 적용해 최고 35층, 총 1730가구(공공주택 261가구 포함) 정비계획이 확정됐다.

최대 25m 고저차를 극복하기 위해 '규제철폐 6호'를 적용한 총 5200㎡ 규모의 층층공원(입체공원)을 조성한다. 민간은 토지 소유권을 유지해 지하주차장 등 하부 공간을 온전히 활용하고 공공은 구분지상권을 설정해 지상부를 시민 녹지공간으로 확보하는 방식이다. 주민들은 대지면적 감소에 따른 용적률 손실 없이 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있게 된다.

대상지 인근 미아동 258일대, 번동 148일대 재개발사업과 연계해 오패산 녹지축을 주민들이 공원으로 체감할 수 있도록 하는 녹지 체계를 구축한다. 또한 대상지 남측 미아 9-2구역의 도봉로30길을 현행 8m에서 25m로 넓혀 동서간 연결성을 강화한다. 미아 9-2구역은 기존 도로와 최대 3.5m 옹벽으로 구축된 도로가 각각 분리돼 구축된 상황이다. 이번 정비사업으로 분리된 2개 도로의 높이를 동일하게 조정해 하나의 온전한 도로로 기능할 수 있도록 통합 정비한다.

가파른 구릉지를 활용한 테라스하우스와 같은 창의적 주거유형을 도입한다. 특히 북측 화계초등학교의 일조 영향을 고려해 학교와 인접한 대상지 북측은 공원으로 조성하고 학교에서 멀어질수록 높아지는 스카이라인 계획을 적용한다. 이에 따라 학교 주변은 10층 이하의 저층 주동이 배치되며 남측에는 최고 35층을 배치해 위압감을 줄이고 쾌적한 교육환경을 유지하도록 했다. 아울러 초등학교와 인접한 지리적 특성을 고려해 충분한 보행공간을 확보하고 계단과 경사가 없는 '학교가는 길'을 조성한다.

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