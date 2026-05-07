케이뱅크, 미성년 아이 명의 관리 가능 '마이키즈 통장' '마이키즈 적금' 출시

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0세~만 14세 미만 자녀 대상, 부모 휴대폰으로 간편 개설 가능

마이키즈 적금, 가입기간 1년부터 5년까지 1년 단위 설정 최고 연 7.5%

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 케이뱅크가 미성년 자내를 둔 부모에게 아이 명의로 가입할 수 있는 '마이키즈 통장'과 최대 연 7.5% 고금리의 '마이키즈 적금'을 출시했다고 7일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 케이뱅크가 미성년 자내를 둔 부모에게 아이 명의로 가입할 수 있는 '마이키즈 통장'과 최대 연 7.5% 고금리의 '마이키즈 적금'을 출시했다고 7일 밝혔다. [사진=케이뱅크]2026.05.07 dedanhi@newspim.com

'마이키즈 통장'은 법정대리인인 부모가 0세부터 만 14세 미만 자녀를 대상으로, 부모의 휴대폰으로 간편하게 개설할 수 있도록 했다. 직접적인 서류 제출 없이 스크래핑을 통해 가족관계가 확인되면 가입이 가능한 것이 특징이다.

계좌 개설과 동시에 부모와 자녀는 '마이키즈 서비스'에 자동 가입되며, 부모는 자녀 계좌를 실시간으로 관리할 수 있다. 만 14세 이상의 자녀도 본인 명의의 휴대폰이 있을 경우 직접 계좌를 확인하고 이용할 수 있다.

'이체 한도 설정 기능'도 도입했다. 부모가 자녀의 이체한도를 1만원 단위로 한도를 조정할 수 있도록 한 것으로, 자녀의 올바른 금융 습관 형성을 돕기 위한 것이다.

함께 출시된 '마이키즈 적금'은 은행권에서 유일하게 가입기간을 1년부터 최대 5년까지 1년 단위로 설정할 수 있도록 했다. 자녀의 입학, 졸업 등 장기적인 자금 계획에 맞춰 활용할 수 있도록 했다.

금리는 가입기간에 따라 기본 연 3.0~3.5%가 적용되며, 전체 가입기간의 3분의 2 이상 납입 시 연 4%포인트의 우대금리가 더해져 최고 연 7.5% 금리를 제공한다.

가입 가능 연령도 만 17세까지로 설정해 자녀의 장기적인 자산 형성을 지원한다. 만 14세 이전 마이키즈 통장을 개설하고 만 17세 이전 5년 만기 적금에 가입하면, 자녀가 만 22세가 될 때까지 고금리 혜택을 받으며 목돈을 마련할 수 있다.

케이뱅크는 다음달 5일까지 이벤트도 진행한다. '마이키즈 적금 금리쿠폰' 이벤트를 통해 케이뱅크 앱 이벤트 페이지 방문 고객에게 연 1%포인트 우대금리 쿠폰을 제공한다. 쿠폰 발급 후 7일 이내 적금에 가입하면 적용되며, 가입기간에 따라 최고 연 8.0%(1~2년), 연 8.5%(5년) 금리 혜택을 받을 수 있다.

'스탬프 모으기' 이벤트도 마련했다. 지인에게 전달한 이벤트 링크로 지인이 접속하거나 지인이 공유한 이벤트 링크로 내가 접속하면 스탬프를 받을 수 있다. 이벤트 기간 동안 스탬프를 가장 많이 모은 100명에게 3만원을 지급하며, 참여자 중 1000명을 추첨해 5000원을 제공한다.

dedanhi@newspim.com