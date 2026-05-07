명일동 우성아파트 49층-997가구 재건축 추진…가로환경 대폭 개선

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 강동구 명일동 우성아파트가 총 997가구 규모의 새 아파트단지로 탈바꿈한다. 단지 중앙을 가로지르는 동서 보행축을 조성해 '학교 가는길'을 개선하고 주변 생활권과의 보행연계를 강화한다. 또 신설 예정인 서울지하철 9호선 고덕역과의 접근성도 높일 계획이다.

7일 서울시에 따르면 지난 6일 열린 제6차 도시계획위원회 신속통합기획 수권분과위원회에서는 이같은 내용을 담은 '명일우성아파트 재건축사업 정비구역 지정 및 정비 계획 결정·경관심의안'을 수정가결했다.

명일우성아파트는 1986년 준공된 노후 아파트로 이번에 결정된 정비계획에 따라 기존 572가구에서 공공주택 130가구를 포함한 총 997 가구 단지로 재건축된다. 단지 높이는 최고 49층 이하다.

대상지 위치도 [자료=서울시]

이번에 결정된 정비계획에서는 단지 중앙에 동서 방향 보행축을 조성해 명원초등학교 통학 동선을 안전하게 개선하고 학생들의 이동 편의를 높였다. 또한 2028년 개통 예정인 서울지하철 9호선 고덕역과 연계되는 보행 동선을 확보했다. 이로써 지하철 접근성을 개선하고 명일로와 고덕로62길을 연결하는 생활 동선을 구축해 주변 지역과의 연계성을 강화했다.

가로환경도 개선한다. 단지 남측 도로변에는 국공립어린이집을 배치하고 고덕로62길을 따라 소규모 광장과 휴게공간, 녹지공간 등을 구축할 예정이다.

특히 저층부에는 필로티를 설치해 단지 내외부의 시각적 개방감을 확보하고 기존 고덕로62길 도로 폭을 현행 12m에서 20m로 확폭해 교통 흐름을 개선한다. 가로변에는 중·저층 위주의 주동을 배치해 보행자가 느낄 수 있는 위압감을 최소화하는 등 쾌적한 도시경관을 형성하도록 했다.

단지 주변 강동구 명일-고덕동 일대는 활발한 정비사업이 추진되고 있어 향후 주택공급이 늘고 달라진 주거환경을 갖추게 될 전망이다. 인근 고덕주공9단지와 명일한양아파트가 곧 정비구역으로 지정될 예정이며 앞서 정비구역으로 지정된 고덕현대아파트와 명일신동아아파트까지 포함하면 명일동 일대 5개 단지에서 약 5900가구 규모의 주택 공급이 이뤄질 것으로 기대된다. 아울러 서측 약 3500가구 규모 삼익그린2차아파트도 정비계획 수립이 진행되고 있다.

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