대구시, '2026대구WMAC' 앞두고 감염병 대응체계 점검

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질병관리청 등 6개 기관 합동 실무회의…기관별 협력체계 논의

인력교육·시설·물자 관리 강화…6월 감염병 대응 모의훈련 추진

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구광역시는 오는 8월 22일부터 9월 3일까지 개최되는 '2026대구세계마스터즈육상경기대회'를 앞두고 감염병 대응 역량 강화와 방역체계 점검에 나섰다고 7일 밝혔다.

대구시는 이날 오전 대구스타디움에서 질병관리청 경북권질병대응센터, 대회 조직위원회, 대구보건환경연구원, 수성구보건소, 대구시 감염병관리지원단 등 6개 기관이 참여한 가운데 합동 실무회의를 개최했다.

이번 회의는 대회 기간 발생할 수 있는 감염병 상황에 대비해 기관별 역할을 명확히 하고 유기적인 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다. 참석 기관들은 감염병 발생 상황별 대응 계획을 공유하고, 현장 대응체계와 협업 방안 등을 중심으로 논의를 진행했다.

특히 이번 대회는 국가중요행사로 지정된 만큼, 질병관리청의 '군중모임 행사 감염병 대비·대응 표준운영절차'를 기반으로 방역 대응체계를 운영한다. 시는 대회 일정에 맞춰 단계별 점검을 이어가며 현장 대응 역량과 방역 관리의 실효성을 높여나갈 계획이다.

대구시는 2026대구WMAC 감염병 대응체계 철저 점검에 나선다. 2026.05.07 yrk525@newspim.com

현재 대구시는 ▲인력 교육·훈련 ▲시설·환경 관리 ▲물자관리 등 3개 분야를 중심으로 준비에 박차를 가하고 있다. 보건소 감염병 담당자와 현장 인력을 대상으로 환자 발생 시 조치 요령 교육을 실시하고 있으며, 6월에는 가상 시나리오 기반 모의훈련도 추진할 예정이다.

이재홍 대구광역시 보건복지국장은 "세계 각국의 참가자들이 모이는 국제 행사인 만큼 감염병 발생 가능성에 대비한 선제적이고 체계적인 대응이 무엇보다 중요하다"며 "남은 기간 철저한 준비를 통해 안전하고 건강한 대회를 만들 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 2026 대구세계마스터즈육상경기대회는 오는 8월 22일부터 9월 3일까지 13일간 대구스타디움 일원에서 개최된다. 35세 이상 누구나 참가할 수 있는 세계인의 축제로, 전 세계 90여 개국 1만 1천여 명의 선수단과 가족들이 참가할 예정이다.

yrk525@newspim.com