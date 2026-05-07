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카카오 "광고·결제·쇼핑 다 묶는다"…카톡 기반 AI 커머스 시험대

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AI 핵심 요약

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  • 카카오가 7일 1분기 매출 1조9421억원 영업이익 2114억원 역대 최대 실적을 기록했다.
  • 광고·커머스·페이 성장으로 플랫폼 매출 16% 증가하며 실적을 견인했다.
  • 에이전틱 AI 플랫폼 전략을 공식화하며 메신저 기업에서 AI 기업으로 전환을 가속화했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

톡비즈 광고 16% 성장…카카오페이 첫 분기 매출 3000억원 돌파
"채팅방 안에서 추천·예약·결제까지"…다음 분기 AI 커머스 공개
카나나·GPT4 카카오 투트랙 전략…5000만 이용자 AI 플랫폼 전환 시동

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 카카오가 광고·커머스·페이를 중심으로 플랫폼 사업 성장세를 이어가며 1분기 역대 최대 실적을 기록했다. 동시에 카카오톡 기반 인공지능(AI) 서비스를 실제 거래와 결제까지 연결하는 '에이전틱 AI 플랫폼' 전략도 공식화하며 메신저 기업을 넘어 AI 플랫폼 기업으로의 전환에 속도를 내고 있다.

카카오는 7일 올 1분기 연결 기준 매출 1조9421억원, 영업이익 2114억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 11% 증가했고 영업이익은 66% 급증했다. 영업이익률은 11%로 전년 대비 약 4%포인트 개선됐다.

신종환 카카오 최고재무책임자(CFO)는 "이번 1분기에는 핵심 사업 중심의 효율화가 실적에 반영되면서 계절적 관성을 넘어서는 구조적 수익성 개선이 본격화되고 있음을 확인했다"고 말했다.

경기 성남시 판교 카카오아지트. [사진 = 뉴스핌DB]

◆광고·커머스·페이 삼각 성장…플랫폼 실적 견인
실적 개선은 플랫폼 부문이 이끌었다. 플랫폼 매출은 1조1827억원으로 전년 동기 대비 16% 증가했다. 핵심 사업인 톡비즈 매출은 6086억원으로 9% 성장했다.

특히 광고 사업 성장세가 두드러졌다. 톡비즈 광고 매출은 3384억원으로 전년 동기 대비 16% 증가했다. 금융 광고주 중심 비즈니스 메시지 수요 확대와 쇼폼·동영상 광고 성장세가 실적을 견인했다. 비즈니스 메시지 매출은 높은 기저에도 전년 대비 27% 증가했다.

카카오는 컨퍼런스콜에서 "현재 광고 비즈니스 성과는 단순한 지면 확대 효과가 아니라 광고주 다변화와 카카오톡 내 이용자 행태 변화에 기반한 구조적 개선 결과"라고 설명했다.

하반기에는 커머스 광고 사업도 본격 확대한다. 카카오는 "플랫폼 내 4만개 이상의 커머스 판매자 풀을 보유하고 있지만 광고 구조 제약으로 셀러들의 마케팅 활용도가 제한적이었다"며 "광고 지면 확대와 오픈형 구조 전환을 통해 연말에는 거래액 대비 광고 매출 비중을 연초 대비 약 4배 수준까지 끌어올릴 계획"이라고 밝혔다.

커머스 사업도 회복 흐름을 보였다. 1분기 커머스 통합 거래액은 2조9000억원으로 전년 동기 대비 10% 증가했다. 특히 3월 진행된 '카카오 쇼핑 페스타'를 계기로 톡스토어 거래액이 전년 대비 18% 성장했다.

선물하기 사업에서는 '자기 구매' 수요 확대가 눈에 띄었다. 자신을 위한 구매 거래액은 전년 대비 53% 증가했고 전체 선물하기 거래액에서 차지하는 비중도 20% 수준까지 확대됐다. 카카오는 선물 중심 플랫폼에서 개인 소비·탐색형 커머스로 영역을 확대하겠다는 전략이다.

플랫폼 기타 부문에서는 카카오페이와 모빌리티 성장세가 이어졌다. 카카오페이는 결제·금융·플랫폼 서비스 성장에 힘입어 처음으로 분기 매출 3000억원을 돌파했다. 특히 증권 사업 호조로 금융 서비스 비중이 확대되며 수익성이 개선됐다.

콘텐츠 부문은 상대적으로 부진했다. 콘텐츠 매출은 7594억원으로 전년 동기 대비 5% 증가했지만 전분기 대비로는 7% 감소했다. 일본 웹툰 플랫폼 피코마는 일본 만화 시장 성장 둔화 영향으로 거래액이 감소했다. 다만 마케팅 효율화 영향으로 영업이익률은 20% 이상을 유지했다.

정신아 카카오 대표와 샘 올트먼 오픈AI CEO가 진나 2월 4일 오전 서울 중구 더 플라자 호텔에서 열린 카카오 미디어데이에서 기념촬영을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆정신아 "5000만 이용자 기반 AI 플랫폼 전환"...'카나나·GPT4 카카오' 투트랙
카카오는 이날 AI 전략도 구체적으로 공개했다. 정신아 카카오 대표는 "카카오는 이제 단순한 메신저를 넘어 5000만 이용자가 쓰는 에이전틱 AI 플랫폼으로의 전환을 시작한다"고 밝혔다.
에이전틱 AI는 단순 질의응답형 챗봇을 넘어 이용자 요청을 이해하고 실제 행동까지 수행하는 AI를 의미한다. 카카오는 카카오톡 안에서 이용자 대화 맥락을 이해해 검색·추천·예약·결제까지 연결되는 구조를 구현하겠다는 구상이다.

정 대표는 "현재 글로벌 AI 서비스들은 과도한 토큰 비용과 개인정보 보호 문제를 안고 있다"며 "오히려 이러한 한계는 다가오는 에이전틱 AI 시대에 카카오에게 기회가 될 수 있다"고 말했다.

카카오는 거대 단일 AI 모델 대신 '경량 오케스트레이터+도메인 특화 에이전트' 구조를 채택했다고 설명했다. 최상위 AI가 이용자 의도를 분석한 뒤 쇼핑·검색·예약 등 분야별 AI에 작업을 분산시키는 방식이다. 이를 통해 토큰 사용량과 응답 속도를 개선할 수 있다는 설명이다.

자체 AI 모델 경쟁력도 강조했다. 카카오는 지난해 공개한 '카나나2'에 이어 1500억개 파라미터 규모의 '카나나2.5'를 공개할 예정이다. 특히 자체 개발 토크나이저를 통해 한국어 처리 효율을 높였으며 최대 40% 수준 학습 비용 절감과 최대 60% 수준 추론 속도 개선 효과를 확보
했다고 밝혔다.

AI 서비스는 '카나나 인 카카오톡'과 'GPT4 카카오' 투트랙 전략으로 전개된다. 카나나는 일반 이용자 대상 생활형 AI 서비스다. 카카오톡 안에서 장소 검색, 상품 추천, 예약, 결제 등을 자연스럽게 연결한다. 최근에는 채팅방을 벗어나지 않고 검색할 수 있는 '카나나 서치' 베타 서비스도 공개했다.

반면 GPT4 카카오는 AI 활용도가 높은 이용자를 겨냥한 프리미엄 서비스다. 카카오는 현재 누적 가입자 1100만명을 확보했으며 월간활성이용자(MAU)와 메시지 사용량 모두 전분기 대비 2배 수준 성장했다고 밝혔다.

카카오는 이미 카카오톡과 선물하기를 연동한 에이전틱 커머스 실험도 진행 중이다. 회사는 "상품 추천부터 결제까지 채팅방 이탈 없이 하나의 흐름으로 처리하는 구조를 구현했다"며 "다음 분기 실적 발표 전까지 주요 버티컬 파트너들과 연동된 카카오만의 에이전틱 커머스 초기 모습을 공개할 예정"이라고 밝혔다.

syu@newspim.com

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삼성전자, 중국 내 가전·TV 판매 중단 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자가 수익성 악화와 시장 경쟁력 저하에 직면한 중국 내 가전 및 TV 사업을 전격 중단한다. 삼성전자는 현지 임직원들에게 판매 종료를 공식 통보하는 한편, 최근 영상디스플레이(VD) 사업부 수장을 교체하는 등 중국 사업을 비롯한 글로벌 가전 비즈니스 전반의 고강도 체질 개선에 나선 모습이다. 6일 가전업계에 따르면, 삼성전자는 이날 중국 현지 임직원을 대상으로 가전 및 TV 제품의 현지 판매 중단을 공식 통보했다. 서울 서초구 삼성전자 서초사옥 [사진 = 뉴스핌DB] 이번 결정은 원자재 가격 상승과 부품비 부담으로 인한 수익성 저하가 주요 원인으로 꼽힌다. TV 사업을 담당하는 VD와 생활가전(DA) 사업부는 지난해 약 2000억 원의 적자를 기록했다. 올해 1분기 2000억원의 영업이익을 내며 반등했지만, 중국 업체의 가파른 점유율 확대 속에 미래 경쟁력을 담보하기 어렵다는 내부 판단이 작용한 것으로 풀이된다. 지난해 삼성전자 중국 판매법인의 당기순이익은 1681억원으로 전년(3700억 원) 대비 44% 급감했다. 이 같은 경영 위기를 타개하기 위해 삼성전자는 인적 쇄신 카드도 꺼내 들었다. 지난 4일 TV 사업 사령탑인 VD 사업부 수장을 용석우 사장에서 이원진 사장으로 전격 교체했다. 앞서 용 사장은 지난달 15일 서울 강남에서 열린 '더 퍼스트룩 서울 2026' 행사에서 중국 내 사업 축소설에 대해 "중국 사업이 어려운 것은 사실"이라며 "여러 가지 형태로 (사업을) 보고 있고 현재 진행 중"이라고 밝힌 바 있다. 결국 용 사장의 발언 한 달 만에 판매 중단과 수장 교체라는 강도 높은 조치가 이뤄진 셈이다. 향후 삼성전자는 중국 시장에서 가전·TV 판매는 멈추되 핵심 생산 거점으로서의 역할은 유지할 방침이다. 현지 냉장고, 세탁기, 에어컨 생산 체계를 지속 가동해 인근 국가로 제품을 공급하는 수출 전진기지로 활용한다. 대신 모바일, 반도체, 의료기기 등 첨단 분야에 역량을 집중한다. 스마트폰 사업은 '심계천하(W시리즈)'와 갤럭시 인공지능(AI)을 앞세워 현지 공략을 강화하고, 우수 AI 업체들과의 협력도 확대한다. 쑤저우와 시안의 반도체 공장 및 기술 연구 시설 역시 변동 없이 운영될 예정이다. 한편, 기존 가전 구매자에 대한 사후 서비스(AS)는 차질 없이 이행된다. 삼성전자는 중국 소비자 보호법 등 관련 규정에 의거해 제품 구매 기간과 결함 정도에 따른 무·유상 서비스를 지속 제공하며 현지 고객의 불편을 최소화할 계획이다. aykim@newspim.com 2026-05-06 20:11

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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