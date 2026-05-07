"전차 부품도 바로 출력"…대전테크노파크·육군, 국방 3D프린팅 협력

AI 핵심 요약beta
- 대전TP가 6일 육군 등과 3D프린팅 기술향상 업무협약 체결했다.
- 군수물자 현장 신속 제작 체계 구축으로 정비 효율성 높인다.
- 공동 연구·실증·사업화 연계로 국방 제조 혁신 기대된다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 =대전테크노파크(대전TP)가 육군과 손잡고 3D프린팅 기반 국방 제조 혁신에 나선다. 군수물자를 현장에서 신속하게 제작·공급할 수 있는 체계를 구축해 군 정비 효율성과 전력 운용 능력을 높이겠다는 구상이다.
대전테크노파크는 지난 6일 육군 군수사령부 데이터워룸에서 육군 군수사령부, 한국생산기술연구원, 국립한밭대학교와 '육군 3D프린팅 기술향상을 위한 업무협약'을 체결했다고 7일 밝혔다.
이번 협약은 국방 분야 3D프린팅 기술을 고도화하고 실제 군 현장에 즉시 적용 가능한 협력 시스템을 구축하는 데 초점이 맞춰졌다.
협약에 따라 각 기관은 ▲육군 3D프린팅 공동 연구 및 기술개발 ▲장비·소재 분야 기술교류 및 교육 프로그램 운영 ▲군 수요 기반 R&D 과제 발굴 ▲기술 실증 및 사업화 ▲정책 연구 및 제도 개선 ▲국방 신산업 생태계 조성 등에 협력할 계획이다.
특히 단순 기술 개발을 넘어 군 현장의 실제 수요를 기반으로 연구개발부터 실증, 사업화까지 전 과정을 연계하는 체계를 구축한다는 점이 핵심이다. 이를 통해 전시·재난 상황이나 긴급 정비가 필요한 현장에서 필요한 부품을 즉시 제작하는 등 군수 대응 체계 혁신이 기대된다.
육군 군수사령부 장비정비처장인 신동주 장군은 "육군 내 3D프린팅 기술 수요가 급증하고 있다"며 "이번 협력이 3D프린팅 기술의 적시 공급을 위한 중요한 교두보가 될 것"이라고 말했다.
김우연 대전TP 원장은 "각 기관의 전문성과 인프라를 결합해 국방 3D프린팅 기술 발전과 운용 역량 강화에 실질적으로 기여할 것"이라며 "국방 분야에서 3D프린팅 기술이 안정적으로 정착될 수 있도록 협력기관들과 지속적으로 협업하겠다"고 강조했다.
gyun507@newspim.com