미래에셋증권, ISA 고객 자산 15조 돌파…3개월 만에 5조↑

중개형 ISA, 3월 기준 15개월 연속 순입금액 1위

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋증권은 7일 자사 개인종합자산관리계좌(ISA)의 고객 자산이 15조원을 돌파했다고 밝혔다. 이는 10조원 돌파 3개월 만에 달성한 성과로, 3월 기준 중개형 ISA는 15개월 연속 순입금액 1위를 유지하고 있다.

미래에셋증권은 ISA의 핵심 경쟁력으로 자체 개발한 'ISA 로보어드바이저 서비스'를 꼽았다. 해당 서비스를 통해 투자 경험이 부족한 개인 투자자나 시간 제약이 있는 직장인도 전문가 수준의 자산 배분 전략을 펼치고 최대 절세 혜택까지 챙길 수 있도록 돕고 있다는 설명이다.

ISA 로보어드바이저 서비스는 고객의 투자 성향, 목표 수익률, 투자 기간 등을 종합적으로 분석해 ▲성장형 ▲성장추구형 ▲위험중립형 ▲안정추구형 ▲안정형 등 맞춤 포트폴리오를 제시하고, 시장 상황 변화에 따라 자동으로 리밸런싱을 제안한다.

미래에셋증권 ISA 영상광고 이미지. [사진=미래에셋증권]

또한 미래에셋증권은 '이번 주 챙겨볼 금융상품' 서비스로 최신 시장 이슈를 반영한 경쟁력 있는 상장지수펀드(ETF), 채권, 주가연계증권(ELS), 펀드 등을 매주 선별 제공해 투자 결정을 지원한다. 예상되는 배당·이자 수익과 세금을 미리 확인할 수 있는 '절세 플래너' 서비스도 제공해 장기적인 자산관리를 돕는다.

중개형 ISA는 하나의 계좌에서 ETF·국내주식·채권 등 다양한 금융상품에 직접 투자하고, 절세혜택까지 챙길 수 있는 계좌다. 최근 증시 상승세와 함께 개인투자자들 사이에서 큰 관심을 받고 있다. 올해 1분기 미래에셋증권 ISA 계좌 통계 수치를 보면 만기 해지로 인해 비과세 한도와 저율분리과세 등 절세혜택을 받은 고객은 총 5100여 명이고, 절세금액은 24억원에 달한다. 계좌당 평균 47만원의 세금을 절감한 것이다.

미래에셋증권 관계자는 "ISA 고객 자산 15조 돌파는 단순한 규모의 성장을 넘어, 미래에셋증권에 보내주신 고객분들의 신뢰가 쌓인 결과"라며 "앞으로도 미래에셋증권은 Client First 원칙을 기반으로 고객의 투자 편의성과 절세 효과를 동시에 높일 수 있는 다양한 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com