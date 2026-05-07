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[6·3 지선] 정원오, '동부선 신설' 공약…"강북 교통 확충해 '격자 철도망' 완성"

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  • 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 7일 동부선 신설 등을 포함한 교통 정책을 발표했다.
  • 격자형 철도망 구축, 광역환승거점 도입, 고속화도로 신설 등 4대 핵심 정책으로 30분 통근 도시를 완성할 계획이다.
  • 기후동행카드를 정부 K-패스와 통합하고 전국 확대를 추진해 시민 편의를 높일 방침이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"강남 3구 철도역사 85개, 강북 3구는 36개 불과"
강북 수유동~강남 종합운동장 연결하는 동부선 신설

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 강북 수유동~강남 종합운동장을 연결하는 동부선 신설 등이 포함된 교통 정책을 제시했다.

정 후보는 7일 오전 국회 소통관에서 기자회견을 가지고 '중단없는 철도망, 차별 없는 지역 발전, 경계 없는 광역 교통, 메가도시 서울' 공약을 발표했다. 이는 정 후보의 주요 공약인 '30분 통근 도시 서울'을 완성하기 위한 종합 대책이다.

정 후보는 "지금 서울의 교통은 막혀 있거나, 끊겨 있거나, 불균형하다. 강남 3구에 철도역사가 85개일 때 강북 3구에는 36개에 불과하다"라며 "철도사업은 멈췄고, 수도권 광역교통 부담은 가중되며 서울의 균형발전을 가로막고 있다"고 지적했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 7일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 '중단 없고, 경계 없는 메가서울 교통혁명' 교통공약 발표를 하고 있다. 2026.05.07 mironj19@newspim.com

핵심 정책은 ▲격자(#)형 철도망 구축 ▲광역환승거점 도입 ▲ 고속화도로 신설 ▲K-모두의 기후동행카드 도입이다.
 
먼저 동부선과 서부선을 양 축으로 삼아 강북횡단선과 수도권광역급행철도(GTX)-D 노선을 상하 축으로 연결하는 '격자형 철도망'을 완성할 계획이다. 이를 위해 동부권의 남북을 잇는 동부선을 새로 짓는다. 동부선은 4·19민주묘지역에서 수유역, 신이문, 성수, 청담을 거쳐 종합운동장역까지 이어지는 노선이다.

정 후보는 "동부선이 이번 공약의 핵심 공약 중 하나"라며 "지금 동북구의 6만4000호 세대의 주민들은 강남으로 가는 길이 사실상 철도로서는 막혀있다. 당선되면 바로 기초작업부터 시작해 추진할 예정"이라고 강조했다.

[자료=정원호 후보 캠프]

▲서부선·강북횡단선 건설 공사 재추진 ▲동북선 연장(방학-상계) ▲분당선 단선전철(왕십리-청량리 구간 용량 확보) ▲GTX-D 노선 연장 등도 공약 중 하나다. 간선도로망이 부족한 서북권의 남북을 연결하는 서북부도시고속화도로를 신설하고 '은평새길(은평~종로)' 민자사업을 차질 없이 추진해 두 개의 도로를 'ㅅ'자 형태로 연결하는 도로망을 추진한다.

또 기존 서울시 내에서만 사용 가능했던 기후동행카드를 정부의 모두의 카드(K-패스)와 조기 통합한다. 이용 권역을 전국으로 확대하고, 정액 요금(6만2000원) 이상 사용 시 초과분은 전액 환급되는 혜택이 담겼다. 정 후보는 "K-패스와 기후동행카드의 장점만 모은 것이기 때문에 이견이나 갈등은 없을 것"이라고 자신감을 드러냈다.

시내버스 준공영제 관련해서도 "보완이 필요하다"고 했다. 그러면서 "서울시에서도 문제를 분석해서 개편안을 가지고 있는 것 같은데, 이걸 좀 더 점검하고 이해관계자인 버스 사업자·운수 노동자와 협의해 시민의 이익을 위해 최적의 합의안을 도출할 것"이라고 언급했다.

[자료=정원호 후보 캠프]

연속적으로 교통 정책에 강조하는 것에 대해 "교통은 서울시민이 가장 불편해하고 바뀌었으면 좋겠다고 언급하는 사안"이라며 "(서울시민들은) 출퇴근에 많은 시간을 허비하고 있는데, 평균 약 45분이다. 이걸 30분 내로 줄이는 게 목표"라고 설명했다.

100wins@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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