[6·3 지선] 정원오, '동부선 신설' 공약…"강북 교통 확충해 '격자 철도망' 완성"

AI 핵심 요약beta
- 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 7일 동부선 신설 등을 포함한 교통 정책을 발표했다.
- 격자형 철도망 구축, 광역환승거점 도입, 고속화도로 신설 등 4대 핵심 정책으로 30분 통근 도시를 완성할 계획이다.
- 기후동행카드를 정부 K-패스와 통합하고 전국 확대를 추진해 시민 편의를 높일 방침이다.
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강북 수유동~강남 종합운동장 연결하는 동부선 신설
[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 강북 수유동~강남 종합운동장을 연결하는 동부선 신설 등이 포함된 교통 정책을 제시했다.
정 후보는 7일 오전 국회 소통관에서 기자회견을 가지고 '중단없는 철도망, 차별 없는 지역 발전, 경계 없는 광역 교통, 메가도시 서울' 공약을 발표했다. 이는 정 후보의 주요 공약인 '30분 통근 도시 서울'을 완성하기 위한 종합 대책이다.
정 후보는 "지금 서울의 교통은 막혀 있거나, 끊겨 있거나, 불균형하다. 강남 3구에 철도역사가 85개일 때 강북 3구에는 36개에 불과하다"라며 "철도사업은 멈췄고, 수도권 광역교통 부담은 가중되며 서울의 균형발전을 가로막고 있다"고 지적했다.
핵심 정책은 ▲격자(#)형 철도망 구축 ▲광역환승거점 도입 ▲ 고속화도로 신설 ▲K-모두의 기후동행카드 도입이다.
먼저 동부선과 서부선을 양 축으로 삼아 강북횡단선과 수도권광역급행철도(GTX)-D 노선을 상하 축으로 연결하는 '격자형 철도망'을 완성할 계획이다. 이를 위해 동부권의 남북을 잇는 동부선을 새로 짓는다. 동부선은 4·19민주묘지역에서 수유역, 신이문, 성수, 청담을 거쳐 종합운동장역까지 이어지는 노선이다.
정 후보는 "동부선이 이번 공약의 핵심 공약 중 하나"라며 "지금 동북구의 6만4000호 세대의 주민들은 강남으로 가는 길이 사실상 철도로서는 막혀있다. 당선되면 바로 기초작업부터 시작해 추진할 예정"이라고 강조했다.
▲서부선·강북횡단선 건설 공사 재추진 ▲동북선 연장(방학-상계) ▲분당선 단선전철(왕십리-청량리 구간 용량 확보) ▲GTX-D 노선 연장 등도 공약 중 하나다. 간선도로망이 부족한 서북권의 남북을 연결하는 서북부도시고속화도로를 신설하고 '은평새길(은평~종로)' 민자사업을 차질 없이 추진해 두 개의 도로를 'ㅅ'자 형태로 연결하는 도로망을 추진한다.
또 기존 서울시 내에서만 사용 가능했던 기후동행카드를 정부의 모두의 카드(K-패스)와 조기 통합한다. 이용 권역을 전국으로 확대하고, 정액 요금(6만2000원) 이상 사용 시 초과분은 전액 환급되는 혜택이 담겼다. 정 후보는 "K-패스와 기후동행카드의 장점만 모은 것이기 때문에 이견이나 갈등은 없을 것"이라고 자신감을 드러냈다.
시내버스 준공영제 관련해서도 "보완이 필요하다"고 했다. 그러면서 "서울시에서도 문제를 분석해서 개편안을 가지고 있는 것 같은데, 이걸 좀 더 점검하고 이해관계자인 버스 사업자·운수 노동자와 협의해 시민의 이익을 위해 최적의 합의안을 도출할 것"이라고 언급했다.
연속적으로 교통 정책에 강조하는 것에 대해 "교통은 서울시민이 가장 불편해하고 바뀌었으면 좋겠다고 언급하는 사안"이라며 "(서울시민들은) 출퇴근에 많은 시간을 허비하고 있는데, 평균 약 45분이다. 이걸 30분 내로 줄이는 게 목표"라고 설명했다.
100wins@newspim.com