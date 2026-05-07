한화 방산 3사, 美 국방 고위인사단 초청 간담회..."협력 의제 발굴"

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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 한화 방산 3사(한화에어로스페이스, 한화시스템, 한화오션)는 해리 해리스 전(前) 미국 태평양사령관과 신임 장성 등 미국 국방 고위인사단을 본사로 초청해 한미 방산 협력 간담회를 개최했다고 7일 밝혔다.

지난 6일 서울 장교동 한화빌딩에서 열린 이번 행사엔 해리스 전 사령관과 미국 육·해·공군 및 해병대 신임 장성급 인사, 국방정보국(DIA) 고위 관계자 등 20여 명이 참석했다. 한화 방산 3사는 서욱 한화에어로스페이스 사장을 포함해 한화시스템, 한화오션 등 방산3사 주요 경영진이 함께 했다.

한화 방산3사 경영진은 그룹 방산 부문의 글로벌 사업 현황과 비전, 주요 무기체계의 역량을 소개하고 지상·항공·해양 각 분야에서 한미 동맹에 기여할 수 있는 방안을 공유했다. 미측 인사들도 한화의 방산 체계 역량에 높은 관심을 보였다.

해리 해리스 전 미태평양사령관(오른쪽에서 세번째)과 미군 신임 장성 등 고위인사단이 서울 장교동 한화빌딩에서 간담회를 갖고 있다. [사진=한화에어로]

양측은 한화의 방위산업 역량이 한미 동맹의 핵심 축으로 부상하고 있다는 데 공감했으며, 향후 협력 방안에 대해 심도 있는 논의를 이어갔다.

해리 해리스 제독은 미 해군사관학교를 졸업하고 미 해군 태평양함대 사령관, 미 태평양사령관 등을 역임한 인도태평양 지역 안보의 핵심 인사로 꼽힌다. 2018년부터 2021년까지 주한미국대사를 지냈으며, 현재는 국방대(NDU) 시니어 펠로우이자 주한미국상공회의소 명예회장으로 활동하고 있다.

한화에어로스페이스 관계자는 "한미 동맹은 한화 방산 사업의 근간이며, 미국 현지에서의 투자·생산·기술 협력을 통해 양국 방위산업이 함께 성장하는 모델을 만들어 가겠다"며 "이번 간담회를 계기로 양측 고위 인사 간 신뢰를 다지고 구체적인 협력 의제를 적극 발굴해 나가겠다"고 말했다

tack@newspim.com