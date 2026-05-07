전북, 정보통신보조기기 보급 확대…디지털 격차 해소

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장애 유형별 맞춤형 보조기기 지원·정보 접근성 강화

정보취약계층 사회참여 확대·디지털 복지 기반 확충

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 정보취약계층의 디지털 접근성 향상과 정보격차 해소를 위해 정보통신보조기기 보급사업을 추진한다.

도는 등록장애인과 상이등급 판정을 받은 국가유공자를 대상으로 정보통신보조기기 190대 이상을 보급한다고 7일 밝혔다.

정보통신 보조기기 지원 안내 포스터[사진=전북자치도]2026.05.07 lbs0964@newspim.com

이번 사업은 디지털 기기 활용에 어려움을 겪는 도민의 정보 접근권 확대와 사회활동 참여 지원을 위해 마련됐다.

지원 품목은 총 128개다. 장애 유형별로는 시각장애 유형 61개 품목, 지체·뇌병변장애 유형 19개 품목, 청각·언어장애 유형 48개 품목이 포함된다.

주요 품목은 광학문자판독기와 독서확대기, 점자정보단말기, 특수마우스·키보드, 영상전화기, 음성증폭기 등이다.

선정 대상자는 제품 가격의 80%를 지원받을 수 있다. 기초생활수급자와 차상위계층 장애인은 최대 90%까지 지원받는다.

신청 기간은 내달 23일까지다. 정보통신보조기기 누리집을 통한 온라인 접수와 도 행정정보과 방문·우편 신청이 모두 가능하다.

대상자는 중복지원 여부와 전문가 평가, 심층 상담 등을 거쳐 선정되며, 결과는 오는 7월 16일 전북특별자치도 누리집을 통해 발표될 예정이다.

lbs0964@newspim.com