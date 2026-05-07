경기도 '지방공무원 교육훈련 우수사례 평가' 행안부 장관상 수상

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"미래형 리더를 체계적으로 육성해 더 나은 행정서비스·도민 삶의 질 향상에 최선"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 행정안전부 주관 '2026년 지방공무원 교육훈련 우수사례 평가'에서 우수기관으로 선정되며 장관 표창을 수상했다고 7일 밝혔다.

경기도청 전경. [사진=경기도]

도에 따르면 이번 평가는 전국 17개 시도의 교육훈련 성과를 발굴·확산하기 위한 것으로, 창의성·효과성 등 4개 지표를 종합 평가한 결과 경기도와 대전광역시가 우수기관으로 선정됐다.

경기도는 '인공지능 전환(AX) 시대, 준비된 리더가 만드는 경기도의 내일'을 주제로 간부 공무원 전략적 리더십 강화 프로그램을 운영해 높은 평가를 받았다. 정책·AI·소통 리더십을 연계한 통합형 교육체계를 구축하고, 서울대학교 및 KBS 등 전문기관과 협업해 교육훈련의 전문성과 현장 적용성을 높였다.

특히 전국 광역자치단체 최초로 신임 부단체장에 대한 교육을 운영하고, 간부 공무원 대상 인공지능(AI) 이해·정책 결정·AI 윤리 등을 포함한 체계적인 AI 교육과정을 운영한 점이 호평을 받았다. 또한 1:1 맞춤형 리더십 코칭과 실전형 미디어 역량강화 교육 등을 통해 관리자들의 소통역량을 강화하며 차별화된 관리자 교육모델을 제시했다.

조병래 경기도 자치행정국장은 "AI 대전환 시기에 대응해 공직자의 AI 활용역량과 소통중심 리더십을 강화한 점이 좋은 결과로 이어졌다"며 "앞으로도 역량을 두루 갖춘 미래형 리더를 체계적으로 육성해 더 나은 행정서비스와 도민 삶의 질 향상으로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com