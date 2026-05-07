[속보] 2심 "한덕수 '언론사 단전·단수' 이상민 전 장관과 이행 방안 논의"

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 내란전담재판부인 서울고법 형사12-1부(재판장 이승철)는 7일 내란 중요임무 종사 등 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리에 대한 선고기일을 열었다.
재판부는 "피고는 이상민 전 장관과 (계엄 당시) 주요기관 봉쇄 및 언론사 단전·단수 지시 이행 방안을 논의하고 이 전 장관에게 이를 이행하도록 했다"라고 밝혔다.
자세한 뉴스는 곧 전해드리겠습니다.
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[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 내란전담재판부인 서울고법 형사12-1부(재판장 이승철)는 7일 내란 중요임무 종사 등 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리에 대한 선고기일을 열었다.
재판부는 "피고는 이상민 전 장관과 (계엄 당시) 주요기관 봉쇄 및 언론사 단전·단수 지시 이행 방안을 논의하고 이 전 장관에게 이를 이행하도록 했다"라고 밝혔다.
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