오현규 "다시 일어설 것"...튀르키예컵 결승행 실패 팬들에 사과

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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 국가대표 스트라이커 오현규(베식타시)가 뼈아픈 패배를 맛본 뒤 고개를 숙였다. 팀의 시즌 무관이 확정되자 진심 어린 사과문으로 팬들의 마음을 달랬다.

오현규의 소속팀 베식타시는 6일(한국시간) 튀르키예 이스탄불 튀프라쉬 스타디움에서 열린 코니아스포르와의 2025-2026 튀르키예컵 준결승에서 0-1로 패했다. 베식타시는 결승 문턱에서 좌절하며 올 시즌 트로피 획득의 꿈을 접게 됐다.

경기 종료 후 베식타시 팬들은 거센 야유를 쏟아냈고 세르겐 얄츤 감독은 사퇴 의사까지 밝히며 격앙된 반응을 보였다. 최전방 공격수로 풀타임을 소화하며 분전했던 오현규 역시 참담한 심경을 감추지 못했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 오현규가 개인 SNS에 통해 올린 사과문. [사진=오현규 SNS] 2026.05.07 psoq1337@newspim.com

오현규는 7일 개인 SNS를 통해 장문의 사과글을 게재했다. 그는 "베식타시 가족 여러분께 진심으로 사과드리고 싶다"며 "이 경기가 여러분께 어떤 의미였는지 잘 알고 있다. 지금도 일어난 일을 받아들이는 것이 너무나 힘들다"고 전했다.

이어 "베식타시 유니폼을 입은 날부터 목표는 항상 우승이었다"면서 "9번 셔츠를 입는 것은 영광인 동시에 막중한 책임이다. 이 자리를 결코 당연하게 여기지 않겠다"고 다짐했다.

팬들을 향한 약속도 잊지 않았다. "나는 큰 꿈과 야망을 가지고 튀르키예에 왔다"며 "나 자신을 더 채찍질하고 모든 것을 쏟아부어 반드시 트로피를 가져다주겠다. 고통스러운 순간을 통해 더 강해져서 돌아오겠다"고 강조했다.

겨울 이적시장을 통해 베식타시에 합류한 오현규는 15경기에서 8골 3도움을 몰아치며 팀의 핵심 자원으로 우뚝 섰다. 비록 컵대회 우승은 무산됐지만 진정성 있는 태도로 팬들의 신뢰를 확인한 오현규가 남은 시즌 어떤 반전 드라마를 쓸지 주목된다.

psoq1337@newspim.com