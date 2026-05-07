강진군 '탄소중립 도시숲' 조성…교차로·초교 주변 녹지 확충

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미세먼지 저감 목표

[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 강진군이 강진교차로와 강진중앙초등학교 일원에 탄소중립 도시숲을 조성해 생활환경 개선과 미세먼지 저감에 나선다.

강진군은 산림청 주관 탄소중립 도시숲 사업으로 강진교차로 기후대응 도시숲과 강진중앙초 자녀안심 그린숲 조성에 총 14억 원을 투입해 6월 준공을 목표로 사업을 추진한다고 7일 밝혔다.

강진 중앙초등학교 일원. [사진=강진군] 2026.05.07 ej7648@newspim.com

강진교차로 도시숲은 도로변 유휴지에 수목을 식재해 온실가스 흡수와 폭염 완화 등 기후변화 대응을 강화하는 사업이다. 군은 차량 통행량이 많은 강진산단 진입로 구간에 이팝나무, 홍가시 등 15종 5096주의 교목과 관목을 다층 구조로 식재해 공기질 개선과 경관 향상을 도모할 계획이다.

강진중앙초 일대 자녀안심 그린숲은 학교 주변 보행로와 도로변에 녹지를 확충해 보행자와 차량을 분리하고 미세먼지와 소음을 줄이는 데 목적이 있다. 문그로우, 사철나무, 아스틸베 등 42종 관목과 초화류 1만여 본을 식재해 학생과 주민이 함께 이용하는 생활형 녹지 공간으로 조성한다.

김진근 강진군 산림과장은 "도시숲 조성으로 생활환경 개선과 어린이 통학 안전 확보 효과가 기대된다"며 "생활권 녹지 확충을 통해 체감형 녹색 인프라를 지속 확대하겠다"고 말했다.



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