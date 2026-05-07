전남도 물김 위판액 첫 1조 돌파…생산 줄고도 가격 상승

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생산량 감소에도 수익 21.3% 증가

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도는 2026년산 물김 위판액이 사상 처음 1조 원을 넘어섰다고 7일 밝혔다.

전남도에 따르면 2026년산 물김은 어기가 마무리 단계에 접어든 가운데 누적 생산량 48만 3525톤, 누적 위판액 1조 10억 원을 기록했다. 생산량은 지난해(53만 191톤)보다 8.8% 감소했으나 위판액은 지난해(8253억 원)보다 21.3% 증가한 규모다.

물김 채취. [사진=전남도] 2026.05.07 ej7648@newspim.com

전남지역 김 생산시설은 2026년산 기준 94만 7000 책으로 전국 생산시설 121만 8000 책의 78%를 차지하고 있다. 특히 고흥·진도·완도·해남·신안 등 주요 산지를 중심으로 물김 생산과 위판이 활발히 이뤄지고 있다.

4월 말 현재 주요 시군별 생산량은 고흥 15만 2720톤, 진도 11만 221톤, 완도 8만 3336톤, 해남 7만 6562톤, 신안 3만 8190톤 등이다. 이들 지역은 전남 물김 생산의 핵심 산지로 양식 기반과 위판 체계를 바탕으로 전남지역 김 산업을 뒷받침하고 있다.

전남도는 그동안 안정적 물김 생산을 위해 친환경 양식 기반 조성, 인증 부표 지원, 어장 정비, 적정 시설량 관리 등 생산 기반 개선 사업을 추진했다. 또한 기후변화와 수온 상승, 병해·황백화 등 생산 여건 변화에 대응하기 위해 현장 예찰과 어장 관리를 강화하고 있다.

앞으로 어기 종료 후 시설물 철거와 어장 정비를 신속히 추진해 다음 어기 생산 기반을 조기에 회복할 계획이다. 우량 종자 확보, 병해 예찰 강화, 김 육상양식 기술개발 등 안정적 생산체계 구축에도 힘쓸 방침이다.

전창우 전남도 친환경수산과장은 "위판액 1조 원 달성은 어업인의 생산 노력과 품질 경쟁력의 결과"라며 "기후변화 대응과 현장 지원을 강화해 산업 성장을 이어가겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com