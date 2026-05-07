登山便当配马格利米酒 韩登山成外国游客康养新宠

纽斯频通讯社首尔5月7日电 近来，随着康养理念在全球兴起，韩国登山活动逐渐成为外国游客体验当地文化的新方式。越来越多外国游客走出商圈，走进山林，带动相关旅游业态持续升温。

【插图=AI生成】

据业界发布的数据，3月23日至4月12日举行的"2026首尔徒步周：春季"活动中，外国游客参与人数同比增长105.9%。

韩国国立公园公团发布的统计显示，2025年前往韩国各类国立公园的外国游客达205万人次，显示出登山旅游对海外游客的吸引力不断增强。

在登山体验中，融合本地饮食文化的"登山餐食"受到欢迎。不少游客在社交平台分享在山中品尝方便面、紫菜包饭等食品的经历，其中韩国传统米酒——马格利也成为登山后的常见选择。近年来，便携式小容量产品逐渐增多，进一步提升了户外消费便利性。

与此同时，相关企业借助社交媒体平台加强面向海外游客的推广，通过展示首尔主要景点与自然景观相结合的旅游线路，推动登山与城市文化体验融合发展。

业内表示，与以往以观光打卡为主的旅游方式不同，如今登山、美食与社交分享相结合，正成为韩国旅游的新特点。随着健康生活方式的普及和个性化旅游需求上升，韩国山地旅游有望持续吸引更多国际游客。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社