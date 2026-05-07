NH농협은행, 제1차 농협은행 재해대책위원회 개최…기후 위기 선제 대응

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재해 피해 고객에 신속한 물적·인적·금융지원 제공

사전 예측과 체계적 대비 중심 대응체계 강화 결정

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 지난 6일, 기후위기 심화에 대한 선제적 대응의 일환으로 '2026년 제1차 농협은행 재해대책위원회'를 개최했다고 7일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 6일 서울 중구 소재 NH농협은행 본사에서 임세빈 재해대책위원장(경영기획부문 수석부행장)과 재해대책위원들이 회의 후 기념촬영을 하고 있다. [사진=NH농협은행] 2026.05.07 dedanhi@newspim.com

농협은행 재해대책위원회는 농업, 농촌과 지역사회에서 발생하는 재난 및 재해로 인해 피해를 입은 고객에게 신속한 물적, 인적, 금융지원을 제공하고 체계적인 피해복구를 지원하기 위한 기구로, 수석부행장이 회의를 주관하고 16개 관련 부문 책임자가 위원으로 참여하고 있다.

이번 회의에서는 재난과 재해의 반복과 규모 확대에 따라 금융기관의 역할이 더욱 중요해지고 있음을 확인하며, 기존 사후 복구 중심의 대응 방식에서 벗어나 사전 예측과 체계적 대비 중심으로 대응체계를 강화하기로 했다.

농협은행은 재난 및 재해 발생 시 신속한 초기 대응을 위해 긴급 구호물품을 지역 단위로 분산 비치하고, 현장 대응 인력 지원 키트도 포함한 체계를 구축했다. '농심천심'의 의미를 담은 구호물품을 사전에 준비해 현장에 즉시 투입함으로써 피해 고객과 지역사회에 실질적인 도움을 줄 예정이다.

또한, 행정안전부의 자연재난현장지원 실무자가 참석하여 정부의 재난관리 대응체계를 소개하고 재난피해자지원센터 운영 시 농협은행의 협력을 요청했다.

위원장인 임세빈 경영기획부문 수석부행장은 "사전 대비와 신속한 지원을 통해 고객과 지역사회의 일상을 지키기 위해 최선을 다할 것"이라며 "어려운 순간일수록 고객 곁에서 가장 먼저 손을 내미는 금융기관의 역할을 성실히 수행하겠다"고 밝혔다.

dedanhi@newspim.com