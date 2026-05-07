김무열, 교권보호국 감독관 변신…'참교육' 티저 포스터 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 시리즈 '참교육'이 교권보호국의 통쾌한 활약을 담은 티저 포스터와 예고편을 공개하며 강렬한 액션 활극의 시작을 예고했다.

선 넘는 학생, 교사, 학부모로 인해 무너진 대한민국의 교육 현장을 지키기 위해 창설된 교권보호국의 통쾌하고 시원한 참교육을 그린 넷플릭스 시리즈 '참교육'이 6월 5일 공개를 확정, 전 세계 시청자들과 만난다. '​참교육'은 가상의 정부 기관 '교권보호국'이라는 독창적인 설정을 바탕으로, 교육 현장의 현실을 정면으로 마주하며, 통쾌하면서도 진심 어린 이야기를 보여줄 것이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 참교육 티저 포스터. [사진=넷플릭스] 2026.05.07 moonddo00@newspim.com

공개된 티저 포스터는 혼란에 빠진 학교를 바로잡기 위해 결성된 교권보호국의 주인공들인 '나화진'(김무열), '최강석'(이성민), '임한림'(진기주), '봉근대'(표지훈)의 모습을 담아 시선을 사로잡는다. 학폭 반대 현수막이 찢어진 채 걸린 학교 앞, 여유로운 미소로 나란히 서 있는 이들의 모습은 교권이 무너진 학교의 모습, 그리고 그와 대조되는 교권보호국의 포부와 각오, 자신감을 보여준다. "저희가 지켜드리겠습니다"라는 카피는 혼란스러운 교육 현장 속 피해자의 편에 서있는 교권국이 어떤 방식으로 상황을 해결해나갈지 궁금증을 더한다.

함께 공개된 티저 예고편은 자신의 정체를 묻는 학생들 앞에서 교권보호국 감독관임을 밝히는 '나화진'의 등장으로 시선을 사로잡는다. 이어, 수업 방해와 학교 폭력은 물론, 도박과 마약, 폭력 조직 결성까지 걷잡을 수 없이 번져가는 교육 현장의 민낯이 속도감 있게 펼쳐져, 가르치고 함께 배운다는 교육의 본질이 무너진 현실을 생생하게 드러낸다.

이 가운데 "걱정하지 마세요. 저희가 지켜드리겠습니다"라는 '나화진'의 당당한 한마디와 함께 '임한림', '봉근대'가 거침없이 학교로 향하는 모습은 무너진 교육현장을 복원하기 위한, 참교육의 시작을 알리며 짜릿한 카타르시스를 예고한다. 더불어 다대일 결투와 카 체이싱 등 거침없는 액션으로 교권국에 맞서는 이들을 단숨에 제압하는 '나화진'과, 그를 도와 임무를 수행하는 팀 교권국의 활약은 '참교육'이 선보일 와일드한 액션 활극에 대한 기대를 끌어올린다. 여기에 "선생 편도, 학생 편도 아닌 피해자의 편입니다"라는 교육부 장관 '최강석'의 말이 묵직한 울림을 더하고, 기존의 틀을 깨는 방식으로 학교에 닥친 문제를 돌파해 나갈 교권보호국의 유쾌하고 시원한 행보에 궁금증을 높인다.

가상의 정부 기관 교권보호국이라는 신선한 설정과 통념을 깨는 개성 넘치는 캐릭터들의 종횡무진 활약을 통해 교육현장을 회복하려는 속 시원한 이야기를 담은 넷플릭스 시리즈 '참교육​'은 6월 5일 오직 넷플릭스에서 공개된다.

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