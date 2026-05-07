유스피어, 6월 컴백 확정…여원 계약해지로 6인 체제 활동

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 유스피어가 1년 만에 컴백한다.

소속사 MW엔터테인먼트는 7일 "유스피어가 오는 6월 컴백을 확정했다. 오랜만에 선보이는 앨범인 만큼 더욱 업그레이드된 모습과 음악을 선보일 예정"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 유스피어. [사진=MW엔터테인먼트] 2026.05.07 alice09@newspim.com

이어 "안타깝게도 여원은 함께할 수 없게 됐지만, 6명의 유스피어 멤버들이 새로운 각오와 의지로 펼쳐갈 앞으로의 여장에 많은 응원 부탁드린다"고 덧붙였다.

MW엔터테인먼트는 지난 6일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 멤버 여원의 팀 활동 종료 및 전속계약 해지 소식을 알리며 6인 체제 활동을 공식화 한 바 있다.

유스피어의 이번 컴백은 지난해 6월 첫 싱글 '스피드 존(SPEED ZONE)' 이후 1년 만이자, 올해 소속사 이전 후 처음 선보이는 앨범이다.

긴 공백기에도 불구하고 유스피어는 최근 홍콩 지상파 채널 뷰(Viu)TV 리얼리티 예능 프로그램 '백일 걸그룹'에 출연해 화제를 모았으며, 글로벌 K팝 투표사이트 'K탑스타'에서 10주 연속 '최고의 루키(여)' 1위를 수성하며 꾸준한 국내외 팬들의 관심을 받고 있다.

alice09@newspim.com