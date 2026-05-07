"베트남은 한류 핵심 시장"…하노이서 AI 저작권 포럼·정부간 회의

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부는 한국저작권보호원, 베트남 문화체육관광부 저작권국과 함께 7일 베트남 하노이에서 '2026 한-베트남 저작권 포럼'과 '2026 한-베 정부 간 회의'를 잇달아 개최한다. 인공지능(AI) 시대의 콘텐츠 이용 환경 변화에 대응한 저작권 보호 협력 방안을 중점적으로 논의할 예정이다.

문화체육관광부 정부세종청사 . [사진=뉴스핌 DB]

양국의 저작권 분야 교류 행사는 2012년부터 매년 이어져 왔다. 올해 행사는 특히 지난해 저작권 분야 협력 양해각서(MOU)의 체결 주체가 장관급으로 격상·개정된 데 이어, 올해 4월 한-베 정상회담에서 양국 협력 범위를 첨단 분야뿐 아니라 문화산업 전반으로 확대하기로 합의한 이후 처음 열리는 자리라는 점에서 의미가 크다.

올해로 13회를 맞은 정부 간 회의에서는 양국의 AI 관련 저작권 정책과 신탁관리단체 관리·감독 개선 방안, 콘텐츠 불법유통 근절 방안 등을 집중 논의할 계획이다. 최근 AI 등 신기술 등장과 디지털 환경에서의 콘텐츠 소비 급증으로 저작권 침해 사례가 늘어나는 추세에 맞춰, 실효성 있는 대응 정책 마련에 초점이 맞춰진다.

같은 날 오전에 열리는 제15회 저작권 포럼은 두 개 분과로 나뉘어 진행된다. 1분과에서는 '인공지능 기반 저작권 모니터링 및 불법유통 차단 기술'을 주제로 한국저작권보호원 정승필 정보기술부장과 베트남 문화체육관광부 저작권국 레 티 후엉 전문원이 발표에 나선다. 2분과에서는 '게임 산업 현황과 저작권의 경제적 가치'를 주제로 한국게임산업협회 최승훈 정책국장이 양국 게임 산업 내 저작권 보호 협력 방안을 발표할 예정이다.

김재현 문체부 문화미디어산업실장은 "베트남은 평균 연령 32.5세의 젊은 인구 구조를 바탕으로 K팝 등 한류 콘텐츠에 대한 호감도가 높은 핵심 한류 시장"이라며 "베트남과의 저작권 분야 협력을 지속해 K-콘텐츠의 안정적인 현지 수출 기반을 마련하고, 양국 콘텐츠가 함께 성장·발전할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.



fineview@newspim.com