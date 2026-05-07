"베트남은 한류 핵심 시장"…하노이서 AI 저작권 포럼·정부간 회의

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부는 7일 베트남 하노이에서 한-베 저작권 포럼과 정부 간 회의를 개최한다.
- AI 시대 콘텐츠 이용 변화에 대응한 저작권 보호 협력 방안을 중점 논의한다.
- 포럼은 AI 모니터링 기술과 게임 산업 저작권 협력을 주제로 두 분과로 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부는 한국저작권보호원, 베트남 문화체육관광부 저작권국과 함께 7일 베트남 하노이에서 '2026 한-베트남 저작권 포럼'과 '2026 한-베 정부 간 회의'를 잇달아 개최한다. 인공지능(AI) 시대의 콘텐츠 이용 환경 변화에 대응한 저작권 보호 협력 방안을 중점적으로 논의할 예정이다.
양국의 저작권 분야 교류 행사는 2012년부터 매년 이어져 왔다. 올해 행사는 특히 지난해 저작권 분야 협력 양해각서(MOU)의 체결 주체가 장관급으로 격상·개정된 데 이어, 올해 4월 한-베 정상회담에서 양국 협력 범위를 첨단 분야뿐 아니라 문화산업 전반으로 확대하기로 합의한 이후 처음 열리는 자리라는 점에서 의미가 크다.
올해로 13회를 맞은 정부 간 회의에서는 양국의 AI 관련 저작권 정책과 신탁관리단체 관리·감독 개선 방안, 콘텐츠 불법유통 근절 방안 등을 집중 논의할 계획이다. 최근 AI 등 신기술 등장과 디지털 환경에서의 콘텐츠 소비 급증으로 저작권 침해 사례가 늘어나는 추세에 맞춰, 실효성 있는 대응 정책 마련에 초점이 맞춰진다.
같은 날 오전에 열리는 제15회 저작권 포럼은 두 개 분과로 나뉘어 진행된다. 1분과에서는 '인공지능 기반 저작권 모니터링 및 불법유통 차단 기술'을 주제로 한국저작권보호원 정승필 정보기술부장과 베트남 문화체육관광부 저작권국 레 티 후엉 전문원이 발표에 나선다. 2분과에서는 '게임 산업 현황과 저작권의 경제적 가치'를 주제로 한국게임산업협회 최승훈 정책국장이 양국 게임 산업 내 저작권 보호 협력 방안을 발표할 예정이다.
김재현 문체부 문화미디어산업실장은 "베트남은 평균 연령 32.5세의 젊은 인구 구조를 바탕으로 K팝 등 한류 콘텐츠에 대한 호감도가 높은 핵심 한류 시장"이라며 "베트남과의 저작권 분야 협력을 지속해 K-콘텐츠의 안정적인 현지 수출 기반을 마련하고, 양국 콘텐츠가 함께 성장·발전할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com