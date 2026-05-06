국민의힘 충북도당 "신용한, 공직선거법 의혹 명확히 밝혀야"

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대포폰·차명 급여' 의혹 해명 요구…경찰에 "신속·엄정 수사" 촉구

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 국민의힘 충북도당은 6일 신용한 더불어민주당 충북지사 후보를 둘러싼 공직선거법 위반 의혹과 관련해 "신속하고 엄정한 수사"를 촉구했다.

최근 제기된 '대포폰 사용'과 '차명 계좌 급여 지급' 의혹을 두고 선거 공정성을 흔드는 사안이라고 규정하며 공세를 강화한 것이다.

국민의힘 로고. [사진=국민의힘]

안지윤 도당 수석대변인은 이날 충북도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "다가오는 제9회 전국동시지방선거는 충북의 미래를 결정하는 중요한 선거"라며 "후보자의 도덕성과 법적 책임성에 대한 엄격한 검증이 필요하다"고 밝혔다.

안 대변인은 특히 언론 보도와 고발을 통해 제기된 의혹을 거론하며 "단순한 논란을 넘어 사실일 경우 선거의 공정성을 훼손할 수 있는 중대한 사안"이라고 말했다.

대포폰 사용 의혹과 관련해서는 "타인 명의 통신 수단을 이용해 권리당원 등을 상대로 조직적인 메시지 발송이 이뤄졌다는 의혹은 선거운동의 투명성과 직결된다"며 "사용 여부와 경위, 목적을 도민이 납득할 수 있도록 명확히 밝혀야 한다"고 했다.

차명 급여 의혹에 대해서도 "선거캠프 운영 과정에서 급여가 타인 명의를 통해 지급됐다는 의혹은 자금 투명성과 직결되는 핵심 사안"이라며 "단순 실무 문제가 아닌 도덕성과 책임성 문제로 이어질 수 있다"고 지적했다.

이어 "정치적 공방이 아닌 사실에 기반한 책임 있는 설명이 필요하다"며 "제기된 의혹과 관련해 경찰 수사에 성실히 임하고 결백을 밝히는 것이 우선"이라고 강조했다.

수사 기관을 향한 압박도 이어졌다. 안 대변인은 "선거를 앞둔 시점에서의 수사는 공정성과 국민 신뢰를 좌우하는 중요한 과정"이라며 "도민이 납득할 수 있는 명확한 수사 결과를 조속히 제시해야 한다"고 촉구했다.

앞서 신 후보 선거 캠프에서 근무했던 것으로 알려진 A씨는 지난달 초 "경선 과정에서 차명 전화를 이용한 대량 문자 발송과 수행원 급여 대납 등이 있었다"며 경찰과 선거관리위원회에 고발장을 제출했다.

이에 대해 신 후보 측은 "고발 내용은 대부분 전언이나 추측에 기초한 일방적 주장"이라며 허위사실 공표 및 후보자 비방에 의한 선거법 위반, 출판물 등에 의한 명예 훼손 혐의로 A씨를 맞고발한 상태다.

baek3413@newspim.com