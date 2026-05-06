순창군, 대학생 생활지원금 접수…최대 200만원 지원

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6일부터 22일까지 신청 접수·지역 출신 재학생 대상 생활비 지원 확대

최대 7학기 지원 체계 운영·교육격차 완화 및 안정적 학업 환경 조성 기대





[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군이 지역 대학생의 생활비 부담 완화를 위한 지원사업을 추진한다. 군은 '2026년 상반기 대학생 생활지원금 지원사업' 신청을 6일부터 22일까지 접수한다고 밝혔다.

이번 사업은 물가 상승과 주거비·생활비 증가로 어려움을 겪는 대학생과 학부모의 경제적 부담을 줄이고 학업 지속을 지원하기 위해 마련됐다.

상반기 대학생 생활지원금 지원 안내[사진=순창군]2026.05.06 lbs0964@newspim.com

지원 대상은 만 40세 미만 순창군 출신 대학 재학생으로, 초·중·고 졸업자 또는 관내 중학교 졸업 후 관외 고등학교 졸업자, 검정고시 후 대학에 재학 중인 경우가 포함된다.

다만 방송통신대와 사이버대학, 학점은행제, 직업전문학교 재학생, 정규 학제기간을 초과한 경우는 제외된다.

지원 기간은 1학년 2학기부터 4학년 2학기까지 최대 7학기이며, 4년제 초과 과정도 동일 기준이 적용된다. 지원 금액은 학기당 100만 원에서 최대 200만 원까지 차등 지급된다.

신청은 학생 본인 또는 보호자가 주소지 읍·면 행정복지센터를 방문해 접수하면 되며, 신청서와 재학증명서 등 관련 서류를 제출해야 한다.

군 관계자는 "교육비 부담 증가와 지역 간 교육격차가 심화되는 상황에서 실질적인 지원이 되길 기대한다"며 "학생들이 안정적으로 학업에 전념할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

lbs0964@newspim.com