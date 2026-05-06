정청래 "코스피 7200 돌파, 李정부 출범 후 국가 신뢰 회복...PBR 2.0 넘어"

"5.18·부마항쟁 헌법 수록, 국민의힘 협조하라"

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 정청래 더불어민주당 대표는 6일 코스피 지수가 7200을 돌파하며 단군 이래 최고치를 기록한 것은 이재명 정부 출범 이후 국가 신뢰가 회복된 결과라고 평가했다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "윤석열 정권 때 3000도 못 되었던 코스피 지수가 이재명 정부 출범 1년도 안 돼서 지금 두 배 이상으로 뛴 이유는 그동안 저평가되었던 한국에 대한 자본의 신뢰가 회복되었기 때문"이라며 "국정이 안정되고 코리아 리스크가 사라지면서 대한민국 국가에 대한 신뢰 자본이 상승하고 있다"고 밝혔다.

정 대표는 "주가순자산비율(PBR)이 윤석열 정권 때 0.8에서 지금은 2.0을 넘어가고 있다"며 "이재명 대통령의 국정에 대한 신뢰가 상승 작용을 일으키고 있다"고 강조했다. 그는 "외교·국방·안보 안정과 함께 이재명 대통령이 직접 나서서 추진한 집값 안정, 부동산 시장 안정의 효과가 코스피로 옮겨져 주가를 끌어올리고 있다"고 설명했다.

정 대표는 "이재명 대통령의 국정 수행은 베스트 오브 베스트"라며 "대한민국이 글로벌 스탠다드의 모범 국가로 세계적으로 인정받고 있는 이때 국민의힘은 아직도 이재명 정부를 색깔론으로 공격하고 있다"고 비판했다.

이어 "수십 년 전의 낡은 색깔론을 들고 와서 갈라파고스에서 사는 것처럼 고립된 사고에 젖어 있는 국민의힘은 하루 속히 마음을 바꿔 먹고 대한민국의 국운이 상승하는 대열에 동참하라"고 촉구했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 6일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 코스피 7000관련 발언을 하고 있다. 2026.05.06 jk31@newspim.com

내일 국회 본회의에서 표결될 개헌안과 관련해 정 대표는 "39년 만에 추진되는 이번 개헌안은 누구도 반대할 이유가 없는 내용들로 구성되어 있다"고 말했다.

그는 "부마 민주항쟁과 5.18 민주화운동의 정신을 헌법 전문에 수록하자는 것은 이미 사회적 합의가 끝난 사안"이라며 "특히 5.18 민주화운동의 헌법 전문 수록은 대선 당시 국민의힘의 공약이기도 했고 국민의힘 당 대표들이 5.18 묘지에 가서 항상 다짐했던 내용"이라고 지적했다.

정 대표는 "국가 균형 발전에 대한 헌법 조문 신설은 지방자치 30년의 역사에 비춰볼 때 늦어도 한참 늦었다"며 "전국 어디서 살든 모두가 골고루 잘 사는 대한민국으로 나아가자는 것에 반대할 이유가 없다"고 강조했다.

또한 "대통령의 독단적인 계엄이 다시는 재발되지 않도록 계엄의 선포와 해제의 절차를 더욱 명확하게 해 두자는 것에 어떤 반대 의견이 있을 수 있는지 이해가 가지 않는다"며 "국민의힘도 지난 12.3 비상계엄 내란 사태에 대한 공당으로서의 책임을 다해야 할 것"이라고 말했다.

정 대표는 국민의힘 의원들에게 소신 투표를 촉구하며 "부산의 지역구를 두고 있는 17명의 국민의힘 국회의원과 마산을 통합한 경남 창원에 지역구를 두고 있는 4명의 국민의힘 국회의원들께 호소한다"며 "부마항쟁 정신의 헌법 전문 수록을 위해 나서 달라"고 요청했다.

그는 "이번 개헌안에 대해 내용에는 반대하지 않지만 선거를 앞둔 졸속 개헌이라는 국민의힘 입장은 반대를 위한 반대"라고 비판했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 6일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.05.06 jk31@newspim.com

정 대표는 "이번 개헌은 단계적 개헌으로서 치열한 논의와 숙고의 과정을 통해 사회적 합의가 이뤄지는 내용들에 대하여 점진적으로 개헌안을 만들어 나가면 될 일"이라며 "시기상조이니 졸속이니 하는 반대 논리는 전혀 성립되지 않는다"고 말했다.

이어 "12.3 비상계엄 내란으로 내란 정당의 오명을 지금 쓰고 있는 국민의힘은 이번 기회가 조금이라도 그것을 상쇄시킬 수 있는 기회이니 잘 생각하라"고 촉구했다.

정 대표는 "무엇보다 개헌을 할지 말지에 대한 최종 결정은 대한민국 국민의 몫"이라며 "국민투표에서 과반수 투표와 과반수 찬성이 나오면 개헌이 이루어지는 것이고, 그렇지 못하면 개헌은 무산되는 것"이라고 설명했다.

그는 "대한민국의 주권자인 국민들의 판단과 결정을 중간에서 가로막는 것은 국민의 권리를 심각하게 침해하는 일이자 우리 국민의 수준을 무시하는 처사"라고 비판했다.

정 대표는 "5.18 광주민주화운동 46주년을 열흘 남짓 앞두고 있다"며 "국민의힘도 5.18 기념식에 갈 것 아니냐"고 반문했다. 이어 "이번 5.18 민주화운동 기념식에는 5.18 민주화운동의 정신이 헌법 전문에 수록되는 개헌 절차가 진행 중이라고 5.18 영령 앞에 보고드릴 수 있기를 희망한다"고 말했다.

정 대표는 "내일 국회 본회의에 임하는 286명의 모든 국회의원들이 오직 스스로의 양심과 소신에 따라 국민과 역사 앞에 부끄럽지 않은 투표를 해 주시기를 간절하게 호소드린다"고 당부했다.

kimsh@newspim.com