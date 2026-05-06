'전주대사습놀이 전국대회' 전통예술 경연·공연 한달간 대장정 돌입

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궁도부 시작 13개 부문 경연 진행·학생대회 병행 통한 국악인재 발굴 확대

전야제·기획공연·학술포럼 운영·전통예술 대중화 및 관광 연계 축제 기대





[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 대한민국 대표 국악 경연인 전주대사습놀이가 한 달간 이어지는 대규모 일정에 들어간다.

전주시와 (사)전주대사습놀이보존회는 오는 9일부터 6월 8일까지 전주대사습청과 국립무형유산원 등 전주시 일원에서 '제52회 전주대사습놀이 전국대회'와 '제44회 학생전국대회'를 개최한다고 6일 밝혔다.

이번 대회는 '태평안락(太平安樂)'을 주제로, 첫날 궁도부 경연을 시작으로 판소리 명창부, 농악부, 무용 명인부, 가야금 병창부 등 총 13개 부문에서 진행된다.

제52회 전주대사습놀이 전국대회 포스터[사진=전주시]2026.05.06 lbs0964@newspim.com

전국 각지 국악인들이 참여해 기량을 겨루는 가운데, 학생 전국대회도 판소리·농악·관악 등 10개 부문에서 열려 미래 인재 발굴의 장으로 마련된다.

부대행사도 다채롭게 운영된다. '동락(洞樂)'을 주제로 한 전야제와 축하공연, 기획공연이 마련돼 시민과 관광객이 전통예술을 쉽게 접할 수 있도록 했다.

오는 23일 오후 7시 경기전 광장에서 전야제와 개막식이 열리며, 24일부터 6월 5일까지 한옥마을 전주대사습청에서는 '장원자의 밤(수적천석)' 등 기획 공연이 네 차례 이어진다.

또 오는 21일 한국전통문화전당에서는 무형문화유산의 실천적 구축 방안을 주제로 학술포럼이 개최되며, 6월 7일에는 대회 관계자들을 위한 리셉션 행사도 진행된다.

시는 이번 대회를 통해 국악 인재를 발굴하고 200년 전통을 지닌 전주대사습놀이의 위상을 높이는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

한편 대회 참가 신청은 오는 18일까지 (사)전주대사습놀이조직위원회를 통해 가능하며, 자세한 사항은 전화로 문의하면 된다.

lbs0964@newspim.com