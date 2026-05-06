창진원, 'K-스타트업 챌린지' 참가 모집…최대 1억 상금

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외국인 창업팀 100곳 선발

유학생 창업 분야 첫 신설

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 해외 유망 창업기업의 국내 유치 경쟁이 치열해지는 가운데 정부가 외국인 창업팀 100곳을 선발해 한국 정착과 사업화를 지원한다. 올해는 국내 체류 외국인 유학생 대상 창업 분야도 처음 신설했다.

중소벤처기업부와 창업진흥원은 '2026년 K-스타트업 그랜드 챌린지' 참가기업을 오는 6일부터 6월 17일까지 모집한다고 6일 밝혔다.

K-스타트업 그랜드 챌린지는 해외 예비창업기업과 스타트업을 발굴해 한국 창업 생태계 안착을 지원하는 외국인 창업 경진대회다. 지난 2016년부터 매년 운영해왔다.

2025년 K-스타트업 그랜드 챌린지 행사 모습 [사진=창업진흥원] 2026.05.06 rang@newspim.com

올해는 일반 분야 80팀과 유학생 분야 20팀 등 총 100개팀 내외를 선발한다. 특히 외국인 유학생 인재의 국내 창업 생태계 유입을 확대하기 위해 '외국인 유학생 지원 분야'를 새로 만들었다.

선발 기업에는 약 10개월 동안 단계별 프로그램이 제공된다. 한국 시장 진출 전략 수립부터 현지화, 대·중견기업 협업 연계, 투자사 교류, 비자 취득과 법인 설립 지원까지 포함된다.

또 시연회(데모데이)를 통해 선발된 우수 창업기업에는 최대 1억원 규모 상금을 지원한다.

창진원은 이번 프로그램을 '탐색-진출-성장' 3단계로 운영한다. 초기에는 한국 창업 생태계 이해와 시장 진입 전략 수립을 지원한 뒤 투자유치와 협력사 연계, 후속 투자와 성장지원금 등을 단계적으로 제공할 계획이다.

유종필 창진원 원장은 "해외 창업기업들이 한국 시장에서 단순히 창업을 경험하는 수준을 넘어, 실제 법인을 설립하고 사업을 성장시키는데 중점을 두고 있다"며 "우수한 역량을 가진 외국인 인재들이 창업 생태계에 유입될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com