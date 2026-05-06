'증평인삼 스트라이더 컵' 10일 개최...유아 150명 참가

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[증평=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 증평군은 오는 10일 증평종합운동장에서 '2026 증평인삼 스트라이더 컵'을 개최한다고 6일 밝혔다.

증평군체육회가 주최하고 케이벨로가 주관하는 이번 행사는 3~7세 어린이를 대상으로 한 비페달 밸런스 바이크 대회다.

2025 증평인삼 스트라이더컵 대회.[사진=증평군] 2026.05.06 baek3413@newspim.com

접수 시작 1분 만에 150명 선착순 모집이 마감돼 유아 스포츠에 대한 뜨거운 열기를 다시 한번 입증했다.

유럽에서 시작해 국내로 확산된 밸런스 바이크는 성장기 아이들의 운동 능력 향상과 자신감 형성에 탁월한 효과가 있어 부모들 사이에서 큰 인기를 끌고 있다.

경기 프로그램은 속도 레이스와 체험 요소를 결합한 코스로 구성되어 아이들과 부모가 함께 즐기는 참여형 축제로 펼쳐진다.

증평군은 이번 대회를 발판으로 참가 규모 확대와 프로그램 다변화를 추진하며, 전국적인 스포츠 관광 콘텐츠로 육성할 계획이다.

매년 정례 개최를 통해 지역 브랜드 가치를 높이겠다는 포석이다.

군 관계자는 "지난해에 이어 올해도 모집이 초고속으로 마감됐다"며 "앞으로 아이들과 가족이 함께 찾는 전국 대표 가족 스포츠 축제로 자리매김할 것"이라고 밝혔다. 증평의 유아 스포츠 신화가 본격화되고 있다.

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