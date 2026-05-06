하동 동정호, 경남 제3호 지방정원 등록…생태·문화 가치 인정

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정원 등록 기준 충족·생태문화 자산

명품정원화 사업 생태정원 강화

[하동=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 하동군은 악양면 평사리 일원 '동정호'가 경남도 제3호 지방정원으로 등록됐다고 6일 밝혔다. 이는 생태적 가치와 역사·문화 자산을 결합한 정원 조성 성과가 종합적으로 인정된 결과다.

지방정원은 지자체가 직접 조성·운영하는 공공정원으로, 단순 녹지 공간을 넘어 지역의 생태와 문화, 관광 자원을 함께 보여주는 복합 공간이다.

동정호 전경[사진=하동군] 2026.05.06

등록을 위해서는 10만㎡ 이상의 면적과 40% 이상의 녹지 비율 확보, 편의시설 구축, 전담 조직 운영, 관련 조례 제정 등 엄격한 기준을 충족해야 한다.

동정호는 섬진강 지류인 악양천 범람으로 형성된 배후 습지성 호수로, 소설 '토지'의 배경지와 인접해 자연경관과 인문학적 가치가 결합된 공간으로 평가받는다.

군은 동정호 일원에 전통·문화정원, 토지·꽃정원, 왕버들숲정원, 녹차정원, 습지정원, 호수정원 등 다양한 테마 공간을 조성해 차별화된 정원 콘텐츠를 구축해 왔다. 기존 습지 생태를 유지하는 범위 내에서 탐방로와 휴식 공간을 정비하고 체험 프로그램도 확대할 계획이다.

앞서 경남에서는 2021년 거창창포원이 제1호, 지난 4월 진주 월아산 숲속의 진주가 제2호 지방정원으로 등록된 바 있다.

군 관계자는 "동정호 지방정원 등록은 지역 자연·문화 자산의 경쟁력을 대외적으로 입증한 성과"라며 "체계적인 관리와 보전을 통해 경남 대표 생태정원으로 육성하겠다"고 말했다.

군은 향후 동정호 명품정원화 사업을 지속 추진해 '정원도시 하동' 조성에 속도를 낼 방침이다.

news2349@newspim.com