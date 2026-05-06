코르티스, '레드레드'로 글로벌 돌풍…국내외 차트 최고 기록 경신

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 코르티스가 '레드레드(REDRED)'로 국내외 차트를 동시에 휩쓸며 가파른 상승세를 입증했다.

코르티스는 지난 4일 미니 2집 '그린그린(GREENGREEN)'을 발매했고 이에 앞서 지난달 20일 타이틀곡 '레드레드'를 먼저 발표했다. '레드레드'는 신보 공개 후 더욱 큰 관심을 받으면서 각종 차트에서 흥행 가도를 달리고 있다. 이 곡은 5일 오후 11시 멜론 '톱 100' 4위에 올랐다. 팀이 지금까지 해당 차트에서 거둔 성적 중 최고다. 4월 26일 오후 10시 98위로 진입한 뒤 5위권까지 순위를 끌어올린 저력이 놀랍다. 일간 차트도 꾸준히 우상향 중이다. 4일 자 멜론 일간 차트는 전날 대비 9계단 오른 17위, 벅스는 10계단 상승한 3위를 기록했다.

보이그룹 코르티스(CORTIS). [사진 = 뉴스핌DB]

'레드레드'는 미국 음악 전문 매체 빌보드의 최신 차트(5월 9일 자)에 입성했다. '글로벌 200', '글로벌(미국 제외)'에 각각 63위, 31위로 올랐다. 두 차트는 200개 이상 국가/지역의 스트리밍과 디지털 판매량을 집계해 보여준다. 다운로드 수를 기반으로 하는 '월드 디지털 송 세일즈'에는 10위로 진입했다.

코르티스는 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 연일 최고 성적을 쓰고 있다. 이들은 4일 자 '데일리 톱 아티스트 글로벌' 91위에 자리했다. 첫 차트인이자 최근 5년 내 데뷔한 K-팝 보이그룹 중 최고 순위다. '레드레드'는 같은 날 '데일리 톱 송 글로벌'에서 전일보다 무려 45계단 뛴 36위에 안착했다. 일간 재생 수 255만 회로 4월 20일 곡 발표 후 최다 수치를 경신했다. '데일리 톱 송 미국'에 134위로 진입한 점도 눈에 띈다. '데일리 톱 송 한국'에서는 7일째 정상을 수성 중이고 미니 2집에 수록된 6곡 모두 순위권에 들었다.

5일 애플뮤직 '오늘의 톱 100: 대한민국'에도 전곡 차트인했다. 특히 '레드레드'는 10일 연속 1위를 지키고 있으며 글로벌 차트에서는 전날보다 23계단 오른 27위에 머물렀다. 미니 2집 수록곡들은 중국 최대 음원 스트리밍 플랫폼 QQ뮤직의 5일 자 '상승 차트'(일간)에도 고르게 자리했다. 앨범 발매 당일 뮤직비디오를 공개한 수록곡 'TNT'가 2위를 찍었고 '블루 립스(Blue Lips)', '와썹(Wassup)', '아사이(ACAI)'가 나란히 4~6위에 포진했다. '레드레드'와 '영크리에이터크루(YOUNGCREATORCREW)'가 각각 11, 12위를 기록했다.

코르티스의 두 번째 미니앨범 '그린그린'은 팀이 경계하는 것을 지우고 지향하는 바를 드러낸 작품이다. 음반 판매량 집계 사이트 한터차트 기준, 발매 당일에만 총 119만 6961장 팔렸다. 미니 1집이 누적 판매량 100만 장을 돌파하는 데 약 3개월 걸렸지만 신보는 단 하루 만에 이를 달성해 폭발적인 성장세를 입증했다.

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