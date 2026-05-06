수원시, 숏폼 공모전 '수원, 다시보다' 개최

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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 '2026-2027 수원 방문의 해 숏폼 공모전-수원, 다시보다'를 개최한다고 6일 밝혔다.

'수원, 다시보다' 홍보 포스터. [사진=수원시]

수원의 숨은 매력을 감각적으로 담아낸 1분 이내 영상을 제작해 참가신청서와 함께 6월 3일까지 전자우편(kimbyeol00@korea.kr)으로 제출하면 된다.

형식 제한은 없다.

광고, 패러디(밈), 애니메이션, 인터뷰 등 수원을 새로운 시선으로 담은 다양한 형태의 수원관광 홍보 숏폼(짧은 영상)을 만들면 된다.

1인 또는 1팀당 1편을 응모할 수 있다.

내부심사와 심사위원회 심사, 시민 투표를 거쳐 대상 1편, 최우수상 2편, 우수상 3편, 참가상 30편을 선정한다.

수상작은 6월 30일 발표할 예정이다.

시상금은 대상 150만 원, 최우수상 100만 원, 우수상 50만 원이다.

참가상 선물은 수원방문의 해 굿즈(1만 원 상당, 1차 심사 통과 작품 중 선착순)이다.

수상작은 수원시 공식 유튜브 채널, 수원 방문의 해 웹페이지·에스엔에스(SNS) 채널 등에 게시한다.

수원시 관계자는 "수원 방문의 해를 맞아 시민과 관광객의 시선으로 수원의 다양한 매력을 새롭게 발굴하고, 이를 널리 알리기 위해 공모전을 마련했다"며 "수원이 즐기고 싶은 관광도시로 자리매김할 수 있도록, 참신한 영상 콘텐츠를 많이 응모해 주시길 바란다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com