서울 120다산콜, 5월 행사 정보 상담 강화

디지털 상담 채널로 실시간 정보 제공

AI 상담 환경으로 시민 소통 효율화

[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울 120다산콜재단(이사장 이이재, 이하 '재단')은 5월 가정의 달을 맞아 서울에서 열리는 다양한 문화행사와 축제에 대한 시민들의 문의가 증가할 것으로 예상됨에 따라, 디지털 상담 서비스 안내를 강화한다고 6일 밝혔다.

재단은 5월 한 달간 서울 시내의 다양한 즐길 거리 정보를 시민들이 쉽게 접할 수 있도록 여러 디지털 상담 채널을 운영한다. 이를 통해 복잡한 정보 검색 과정 없이 스마트폰으로 행사 일정, 장소, 프로그램 등의 맞춤형 정보를 간편하게 확인할 수 있다.

주요 행사 정보를 실시간으로 안내하기 위해 '챗봇 서울톡' 및 공식 누리소통망(SNS) 채널을 활용한다. 챗봇 서울톡에 행사명을 입력하면 관련 정보를 즉시 확인할 수 있으며, 재단의 인스타그램과 X(트위터), 블로그에서도 축제의 상세 내용을 제공한다.

챗봇 서울톡. [서울시 제공]

디지털 보이는 ARS 내에 별도의 홍보 배너와 공지사항을 배치하여 정보 접근성을 높였다. 시민들은 클릭 한 번으로 서울시의 주요 문화·행사 안내 페이지에 바로 접속할 수 있으며, 전화 연결이나 별도의 검색 없이도 신속하게 정보를 확인할 수 있다.

행사 정보 확인 과정에서 발생할 수 있는 추가 문의는 대기 없이 '실시간 채팅상담'으로 즉시 해결할 수 있다. 디지털 보이는 ARS 화면이나 재단 누리소통망에 게시된 링크(URL)를 클릭하여 120다산콜 전문 상담사와 연결되어 궁금한 사항을 문의하고 답변을 받을 수 있다.

실시간 채팅상담은 평일 오전 8시부터 오후 8시까지 운영되며, 그 외 시간이나 휴일에는 전화상담 또는 문자상담을 통해 24시간 연속적인 상담 서비스를 제공한다.

이이재 재단 이사장은 "나들이가 많은 5월에 시민들이 서울의 다양한 문화축제를 편리하게 즐길 수 있도록 디지털 상담 역량을 강화하고 있다"며, "앞으로도 AI와 스마트 기술을 상담 행정에 적극 도입하여 시민의 목소리를 신속하게 수렴하는 상담 환경을 만들기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

jycafe@newspim.com