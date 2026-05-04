익산시, 오송누리숲길·신흥공원 야간조명 구축...휴식공간 강화

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

5억여 원 투입 전 구간 조명 설치·보행 안전환경 개선

야간 경관 연출 확대 통한 체류형 녹지공간 기능 강화

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 도심 녹지공간의 야간 이용 환경을 개선하며 시민 중심 휴식공간 조성에 속도를 내고 있다.

익산시는 오송누리숲길과 신흥공원 산책로에 대한 조명 설치를 완료하고 야간 보행 안전성과 경관 기능을 강화했다고 4일 밝혔다.

밤에도 빛나는 시민 휴식공간[사진=익산시] 2026.05.04 lbs0964@newspim.com

시는 사업 완료에 앞서 지난달 30일 현장 점검을 실시해 조명 상태와 이용 환경을 확인하고 보완 사항을 점검했다.

오송누리숲길은 장항선 폐철도 유휴부지를 활용해 조성된 약 7만㎡ 규모, 왕복 7㎞ 길이의 도시숲으로 미세먼지 저감과 열섬 완화 기능을 갖춘 생활권 녹지공간이다.

시는 지난해부터 총 5억 3,500만 원을 투입해 약 3.5㎞ 구간에 볼라드등과 열주등, 공원등을 설치해 야간에도 안전하게 이용할 수 있는 환경을 마련했다.

신흥공원 산책로 역시 기존 조명에 더해 조도가 낮은 구간을 중심으로 보조조명을 추가 설치해 시인성을 높였다. 보행 집중 구간의 안전성을 강화하고 이용 편의성을 개선한 것이 특징이다.

또한 새롭게 설치된 경관조명은 수변과 녹지공간의 야간 경관을 강조해 공원을 머물고 싶은 공간으로 탈바꿈시키는 데 기여하고 있다.

익산시는 이번 사업을 통해 시민들이 시간에 구애받지 않고 자연을 즐길 수 있는 환경을 조성하고, 건강 증진과 휴식 기능을 동시에 강화할 것으로 기대하고 있다.

정헌율 익산시장은 "조명 설치를 통해 낮과 밤 모두 안전하게 이용할 수 있는 녹지공간이 마련됐다"며 "앞으로도 생활권 중심 녹색공간 확충을 지속해 나가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com