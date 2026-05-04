익산서동축제 성황리 막 내려…10만여 명 관람

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도심 체류형 축제 성과...퍼레이드·야간 콘텐츠 흥행

시민 주도형 축제 운영과 지역경제 활성화 효과 입증

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 익산 서동축제가 10만여 명의 관람객을 끌어모으며 도심형 체류 축제로서 성과를 확인하고 막을 내렸다.

4일 익산시에 따르면 지난 1일부터 3일까지 중앙체육공원과 신흥공원 일원에서 '백제의 숨결, 천년의 사랑'을 주제로 2026 익산 서동축제를 개최했다.

익산 서동축제, 천년의 사랑[사진=익산시]2026.05.04 lbs0964@newspim.com

백제 무왕과 선화공주의 이야기를 현대적으로 풀어낸 이번 축제는 공연과 체험, 퍼레이드, 야간 경관을 결합한 참여형 프로그램으로 구성돼 방문객 호응을 얻었다.

행사 기간 축제장 일대는 가족과 연인, 친구 단위 방문객들로 붐비며 봄철 대표 행사로 자리매김했다.

개막 첫날 열린 '그레이트 썸 퍼레이드'는 축제 분위기를 끌어올린 핵심 프로그램으로 꼽힌다. 어양공원에서 중앙체육공원까지 이어진 도심 행렬과 시민 참여형 플래시몹 공연이 어우러지며 도시 전체를 축제 공간으로 확장했다.

올해는 실제 커플이 참여하는 프로포즈 이벤트 등 관람객 참여 요소를 강화해 축제 주제인 '사랑'을 현장에서 체감할 수 있도록 했다.

이와 함께 무왕제례, 서동선발대회, 어린이 서동요제, 백제 저잣거리, 익스트림존 등 다양한 프로그램이 운영돼 세대별 만족도를 높였다.

야간 콘텐츠 확대도 성과로 평가된다. 중앙체육공원과 신흥공원을 잇는 축제 공간에서는 레이저 쇼와 경관 조명이 연출돼 방문객 체류 시간을 늘리고 야간 관광 활성화에 기여했다.

익산 서동축제[사진=익산시]2026.05.04 lbs0964@newspim.com

특히 시민 기획단이 프로그램 구성에 참여하며 축제 운영 전반에 주도적으로 나선 점은 시민 참여형 축제로의 발전 가능성을 보여줬다는 분석이다.

정헌율 익산시장은 "서동축제는 시민과 관광객이 함께 만드는 대표 행사"라며 "앞으로도 체류형 콘텐츠를 확대해 지역경제 활성화와 관광도시 이미지 제고에 힘쓰겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com