설렘 과부하 투샷 공개…'유미의 세포들3' 김고은·김재원 관계 변화

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '유미의 세포들 시즌3' 김고은과 김재원의 밀착 투샷이 설렘을 폭발시키고 있다.

티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3'가 3주 연속 주간 유료가입기여자수 1위를 기록하며 뜨거운 호응을 이어가고 있다. 글로벌 호응도 뜨겁다. 공개 2주차 기준 라쿠텐 비키 미국, 유럽, 중동, 오세아니아에서 2주 연속 1위를 차지하는 기염을 토했다. 몽골 Inche TV에서도 2주 연속 1위를 달성했으며, 일본 디즈니 플러스 2주 연속 3위를 차지했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 유미의 세포들 스틸. [사진=티빙] 2026.05.04 moonddo00@newspim.com

5-6회에서는 순록(김재원)이 유미(김고은)에게 "아무래도 제가 작가님을 좋아하는 것 같아요"라고 고백을 했다. 원칙주의자인 순록은 더 이상 선을 넘지 않기 위해 유미의 마음을 애써 모른 척 하고 선을 그었다. 하지만 유미를 향한 마음이 점점 더 커진 순록이 유미에게 고백하는 엔딩으로 두 사람의 쌍방연애를 바라는 시청자들을 설레게 만들었다.

7-8회 공개를 앞둔 오늘(4일), 유미와 순록의 아슬아슬한 투샷을 공개하며 최종회에 대한 기대를 더한다. 공개된 사진 속 복잡미묘한 표정의 유미와 그런 유미를 확고한 눈빛으로 바라보는 순록의 대비가 궁금증을 안긴다. 이어 음식을 준비하는 유미에게 다가와 돕는 순록, 마치 백허그를 하는 듯한 두 사람의 밀착 투샷이 시청자들을 설레게 한다. 또 다른 사진에선 서로를 지긋이 바라보고 있는 유미와 순록이 포착되며 두 사람의 관계 변화를 궁금하게 한다.

'유미의 세포들 시즌3' 제작진은 "순록의 고백을 받은 유미가 어떤 선택을 할지, 그리고 뒤늦게 자신의 마음을 깨달은 순록이 어떻게 유미에게 직진할지 이야기가 펼쳐진다"라면서 "유미와 순록의 로맨스, 그리고 따뜻한 성장을 지켜봐 달라"고 전했다.

티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3' 7-8회는 오늘(4일) 오후 6시 티빙에서 독점 선공개된다. tvN에서는 오늘 오후 8시 45분에 7회가 방송되며, 5일 오후 8시 50분에 8회가 방송된다.

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