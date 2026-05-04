완주군, 농촌유학 활성화…지역 기반 교육생태계 구축 추진

AI 핵심 요약beta
- 완주군이 4일 교육통합지원센터와 열린마을 농촌유학센터가 업무협약을 체결했다.
- 농촌유학 프로그램 운영과 지역 교육 자원 활용을 협력한다.
- 지역 교육 생태계 구축과 학생 맞춤형 환경 조성을 강화한다.
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지역자원 활용 교육과정 확대와 학생 맞춤형 환경 조성 협력
[완주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 완주군이 농촌유학을 중심으로 한 지역 교육 협력체계 구축에 나서며 교육 활력 제고에 속도를 내고 있다.
4일 완주군 교육통합지원센터에 따르면 열린마을 농촌유학센터와 업무협약을 체결하고 지역 자원을 활용한 교육 모델 확대에 협력하기로 했다.
이번 협약은 농촌유학 활성화와 지역 기반 교육 프로그램 연계를 위해 마련됐으며, 양 기관은 지속 가능한 교육 생태계 구축을 공동 목표로 설정했다.
협약에 따라 양 기관은 농촌유학 프로그램 운영 협력, 지역 교육 자원 발굴 및 활용, 학교와 마을을 연계한 교육과정 지원, 학생 맞춤형 교육 환경 조성 등 다양한 분야에서 협력을 강화한다.
완주군 교육통합지원센터는 이번 협약이 지역과 학교가 함께하는 교육 기반을 확대하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
열린마을 농촌유학센터 측도 지역 특성을 반영한 교육 프로그램을 통해 학생들에게 새로운 학습 경험을 제공하겠다는 입장을 밝혔다.
완주군은 앞으로도 다양한 교육기관과 협력을 확대해 지역 인적자원을 기반으로 한 교육과 일자리 선순환 구조를 구축한다는 계획이다.
gojongwin@newspim.com