완주군, 농촌유학 활성화…지역 기반 교육생태계 구축 추진

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학교·마을 연계 교육협력 강화와 지속가능 모델 조성 기반 마련

지역자원 활용 교육과정 확대와 학생 맞춤형 환경 조성 협력

[완주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 완주군이 농촌유학을 중심으로 한 지역 교육 협력체계 구축에 나서며 교육 활력 제고에 속도를 내고 있다.

4일 완주군 교육통합지원센터에 따르면 열린마을 농촌유학센터와 업무협약을 체결하고 지역 자원을 활용한 교육 모델 확대에 협력하기로 했다.

완주군 교육통합지원센터농촌유학센터협약[사진=완주군] 2026.05.04 gojongwin@newspim.com

이번 협약은 농촌유학 활성화와 지역 기반 교육 프로그램 연계를 위해 마련됐으며, 양 기관은 지속 가능한 교육 생태계 구축을 공동 목표로 설정했다.

협약에 따라 양 기관은 농촌유학 프로그램 운영 협력, 지역 교육 자원 발굴 및 활용, 학교와 마을을 연계한 교육과정 지원, 학생 맞춤형 교육 환경 조성 등 다양한 분야에서 협력을 강화한다.

완주군 교육통합지원센터는 이번 협약이 지역과 학교가 함께하는 교육 기반을 확대하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

열린마을 농촌유학센터 측도 지역 특성을 반영한 교육 프로그램을 통해 학생들에게 새로운 학습 경험을 제공하겠다는 입장을 밝혔다.

완주군은 앞으로도 다양한 교육기관과 협력을 확대해 지역 인적자원을 기반으로 한 교육과 일자리 선순환 구조를 구축한다는 계획이다.

gojongwin@newspim.com