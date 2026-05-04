부산시, 12일 제20회 전국장애학생체육대회 개최…5000여 명 참가

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

SNS 인증 이벤트 통해 시민 참여 확대 계획

혼잡 예상, 대중교통 이용 및 조기 방문 권장

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 12일 오후 2시30분 사직실내체육관에서 '글로벌 허브도시 부산에서 함께 뛰는 미래'를 비전으로 제20회 전국장애학생체육대회 개회식을 개최한다고 4일 밝혔다.

이번 대회는 12일부터 15일까지 나흘간 아시아드주경기장 등 18개 경기장에서 열린다. 전국 장애학생 선수단 5000여 명이 참가해 17개 종목에서 기량을 겨룬다.

제20회 전국장애학생체전 개회식 현장참여 인증 이벤트 카드뉴스[사진=부산시] 2026.05.04

올해 20회를 맞은 이번 대회는 창립 이후 처음으로 부산에서 열리는 점에서 의미를 더한다. 시는 개회식을 통해 참가 선수단에게 부산의 도시 경쟁력과 환대 이미지를 각인시킨다는 계획이다.

개회식은 '빛의 항해 부산, 감동의 물결 속으로'를 주제로 진행된다. 공식 행사는 오후 3시 개식통고를 시작으로 선수단 입장 순으로 이어진다. 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 MVP 김윤지 선수의 영상 응원이 상영돼 선수단 사기를 북돋운다.

식후 공연에는 가수 하하가 무대에 올라 부산을 소재로 한 곡 등을 선보이며 대회 분위기를 끌어올릴 예정이다.

개회식은 별도 입장권 없이 무료로 관람할 수 있다. 행사 당일 오후 2시부터 사직실내체육관 2층 관람객 전용 게이트를 통해 입장 가능하다. 행사장 주변 아시아드조각공원 일대에는 체전 홍보관과 부대행사도 마련된다. 시는 혼잡이 예상됨에 따라 대중교통 이용과 조기 방문을 권장했다.

시는 개회식 시민 참여 확대를 위해 4일부터 12일까지 공식 인스타그램과 대회 누리집을 통해 관람 인증 이벤트를 진행한다. 추첨을 통해 모바일 교환권을 제공할 계획이다.

전국소년체육대회 개회식도 16년 만에 부산에서 재개된다. 제55회 전국소년체육대회는 5월 23일부터 26일까지 56개 경기장, 40개 종목에서 전국 2만여 명의 선수들이 참가한다.

소년체전 개회식은 오는 22일 벡스코 제2전시장 특설 연회장에서 전야제 형식으로 열린다. 선수 중심 행사 취지를 반영해 공식 행사는 간소화하고 만찬과 레크리에이션을 결합해 운영한다.

공식 행사에서는 수영야류 보존회와 배영초 농악단이 대회기 게양 퍼포먼스를 선보인다. 롯데호텔과 협업한 공식 연회에서는 대저토마토, 기장철마한우 등 지역 식재료를 활용한 '부산 음식(B-Food)'이 제공된다.

김경덕 부산시장 권한대행은 "양 체육대회는 미래 세대가 부산에서 꿈을 펼치는 화합의 장"이라며 "선수가 주인공이 되는 개회식에 시민들의 관심과 응원을 당부한다"고 말했다.



ndh4000@newspim.com