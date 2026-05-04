솔루스첨단소재 "헝가리 생산법인 출자 결정"

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CFL 매각 대금 활용해 외부 자금 조달 없이 진행

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 전지박 전문기업 솔루스첨단소재는 고객사 수요 증가에 대응하기 위해 헝가리 생산법인에 대한 출자를 결정했다고 4일 밝혔다. 전지박 생산량 확대에 따른 운영자금을 확보하기 위함이다.

회사에 따르면 이번 투자 재원은 기존 사업 구조 재편 과정에서 확보한 자금을 활용한다. 앞서 동박(회로박) 사업 법인 CFL(Circuit Foil Luxembourg) 지분 매각을 통해 확보한 대금 중 약 400억원을 유럽통합법인 VESE(Volta Energy Solutions Europe Kft.)에 투입하고, 이후 헝가리 전지박 생산·제조 법인인 VESH(Volta Energy Solutions Hungary Kft.)로 이어지는 구조다.

솔루스첨단소재 헝가리 전지박 공장. [사진=솔루스첨단소재]

특히 이번 출자는 외부 자금 조달 없이 내부 재원만으로 진행돼 재무 부담을 최소화했다는 점에서 의미가 있다. 해당 자금은 헝가리 생산 거점의 출하 물량 증가 및 가동률 상승에 따른 운영자금으로 사용된다.

또한 회사는 고객사 수요 확대에 대응하기 위한 선제적 투자로 공급 안정성과 납기 대응력 강화를 위한 조치라고 설명했다. 솔루스첨단소재는 최근 실적 발표를 통해 올해 2분기부터 유럽과 북미에 위치한 기존 및 신규 고객사에 대한 전지박 공급이 본격 확대될 예정이며, 연간 출하량 또한 지속적으로 증가할 것으로 전망한 바 있다.

회사 관계자는 "이번 출자는 고객사 물량 확대에 대응하기 위한 운영자금 성격의 투자"라며 "생산 안정성과 공급 대응력을 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.

한편 회사는 회로박 사업 관련 협력은 기존과 동일하게 유지할 계획이다.

nylee54@newspim.com