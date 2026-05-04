[핌in잠실] 유영찬 공백, 장현식이 메운다... "마무리 맡을 가능성 높다"

"완전히 확정은 아냐···다음 주 이정용·김윤식 돌아오면 그때 확실히 정한다"

[잠실=뉴스핌] 남정훈 기자 = LG가 마무리 투수 공백을 메우기 위한 임시 해법을 꺼내 들었다. 기존 마무리 유영찬이 부상으로 이탈했고, 당분간 장현식이 뒷문을 책임질 가능성이 올라갔다.

LG 염경엽 감독은 3일 서울 잠실야구장에서 열리는 NC와의 경기를 앞두고 마무리 보직에 대한 구상을 밝혔다.

[서울=뉴스핌] LG의 새로운 마무리 투수로 급부상한 장현식. [사진 = LG 트윈스] 2026.05.03 wcn05002@newspim.com

염 감독은 "아무래도 마무리를 장현식이 맡을 가능성이 높다"라고 언급하면서도 "아직 완전히 확정된 것은 아니다. 우강훈이나 김영우가 흔들리면 먼저 등판해야 할 수도 있다"라고 여지를 남겼다. 이어 "다음 주 이정용과 김윤식이 불펜으로 돌아오면 그때 확실히 정리할 수 있을 것 같다"라고 덧붙였다.

LG는 유영찬의 부상으로 뒷문지기 고민에 빠져있다. 유영찬은 올 시즌 13경기에 등판해 11세이브를 기록하며 리그 정상급 마무리로 자리매김했다. 특히 4월 21일 잠실 한화전에서는 시즌 10세이브를 달성하며 2013년 손승락, 2019년 조상우와 함께 역대 최소 경기 10세이브 타이 기록을 세우기도 했다. 그만큼 안정감과 퍼포먼스를 동시에 보여주던 핵심 자원이었다.

하지만 갑작스러운 부상이 발목을 잡았다. 유영찬은 4월 24일 잠실 두산전에서 9회말 마무리 투수로 등판해 첫 타자 강승호를 삼진으로 처리한 직후 오른쪽 팔꿈치 통증을 호소하며 교체됐다. 이후 병원 세 곳에서 정밀 검진을 받은 결과, 우측 팔꿈치 주두골 피로골절 진단이 내려졌다. 핀 고정술이 필요하다는 소견을 받았다.

유영찬은 보다 정확한 진료를 위해 일본 요코하마로 이동해 미나미공제 병원에서 추가 검진을 받은 뒤 수술 병원을 결정할 예정이다. 이미 한 차례 비슷한 부상을 겪었던 만큼 상황은 더 무겁게 느껴질 수밖에 없다.

[서울=뉴스핌] LG의 불펜 투수 장현식이 25일 열린 잠실 두산과의 경기에서 마무리 투수로 등판했다. [사진 = LG 트윈스] 2026.04.25 wcn05002@newspim.com

유영찬은 2024년 12월에도 오른쪽 팔꿈치 주두골 스트레스성 미세 골절로 수술을 받은 바 있으며, 약 6개월의 재활 끝에 복귀해 팀의 통합 우승에 기여했다. 그러나 이번에는 회복 기간이 더 길어질 것으로 보인다. 사실상 시즌 아웃 가능성이 높게 점쳐진다.

이런 상황에서 염 감독이 선택한 카드가 바로 장현식이다. 장현식은 지난 시즌 LG로 이적한 후 부상과 컨디션 난조로 인해 56경기 49.2이닝을 던지며 3승 3패, 5홀드, 10세이브, 평균자책점 4.35로 기대에 미치지 못했다.

그러나 올 시즌 들어서는 확연히 달라진 모습을 보여주고 있다. 현재까지 15경기 15이닝을 소화하며 3승 1패, 6홀드, 1세이브, 평균자책점 3.00을 기록, 안정적인 피칭을 이어가고 있다. 특히 유영찬이 이탈한 직후인 4월 25일 두산전에서는 1이닝을 무실점으로 막아내며 세이브를 기록, 마무리로 가능성을 보여줬다.

다만 장현식의 마무리 기용은 어디까지나 단기적인 대안에 가깝다. LG는 보다 장기적인 해법으로 고우석의 복귀를 추진하고 있다. 고우석은 2019년부터 2023년까지 LG의 뒷문을 책임지며 통산 139세이브를 기록했고, 2022시즌에는 42세이브로 세이브왕에 오르는 등 리그를 대표하는 마무리 투수로 활약했다.

[서울=뉴스핌] 김태훈 기자 = LG 트윈스 마무리 투수 고우석이 팀 내 연봉 최고 인상률을 기록했다. [사진= LG 트윈스] 2020.01.09 taehun02@newspim.com

2023년 LG의 통합 우승을 이끈 뒤 미국 무대에 도전한 고우석은 아직 메이저리그 데뷔에는 성공하지 못했다. 현재는 디트로이트와 마이너리그 계약을 맺고 더블A 이리 시울브스에서 뛰고 있다. 올 시즌 성적은 7경기 12.2이닝 20탈삼진 1세이브 1홀드 평균자책점 0.71로 매우 뛰어난 수준이다.

LG 구단도 적극적으로 움직이고 있다. LG 차명석 단장은 지난 4월 30일 직접 미국으로 출국해 디트로이트와 협상을 추진 중이다. 보다 원활한 의사소통을 통해 복귀 가능성을 타진하기 위한 행보다. LG는 이적료 지급 의사까지 밝히며 적극적인 태도를 보이고 있다.

하지만 해결해야 할 변수도 적지 않다. 고우석은 여전히 디트로이트와 계약 관계에 있으며, 무엇보다 선수 본인의 복귀 의사 역시 중요한 요소다. 현실적으로 단기간 내 복귀가 성사될지는 미지수다.

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