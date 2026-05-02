민형배 광주특별시장 후보, 함평 5일장 찾아 '민생 소통'

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- 민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보가 2일 전남 함평 5일시장을 찾아 민생 행보를 펼쳤다.
- 민 후보는 시장 곳곳을 돌며 시민과 소통하고 청년 상인의 떡볶이 가게에서 일일 판매원으로 나섰다.
- 6·3 지방선거를 앞두고 현장·대화·소통을 핵심으로 민생 현장 행보를 이어가고 있다.
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[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보가 전남 함평 5일시장을 찾으며 민생 행보를 펼쳤다고 2일 밝혔다.
민 후보는 이날 1시간가량 시장 곳곳을 돌아다니며 시민들과 적극적인 소통에 나섰다. 시장 분식집을 찾아 찹쌀도너츠와 옥수수 등을 사고 리어카 상인에게는 면봉 등 잡화를 구입했다.
그때마다 손을 잡고 "많이 파시라", "힘내시라"는 따듯한 말을 잊지 않고 전했다.
시장에서 4년째 떡볶이 가게를 운영 중인 지역 청년 김선우(33)씨의 매장에서는 '일일 판매원'으로 나서며 일손을 보탰다.
"함평에서 가장 맛있는 떡볶이 드시러 오시라"는 외침에 실제로 손님이 하나둘 모여들었고, 이를 지켜본 주변 상인과 시민 사이에서는 웃음이 터져나왔다.
민 후보는 "상인 여러분 장사 잘 되시도록 제가 더 노력하겠다"고 말했다.
민 후보는 한 달여 앞으로 다가온 6·3 지방선거 운동의 핵심 방향을 '현장·대화·소통'으로 정하고 민생 현장 행보를 이어가고 있다.
시민 삶의 현장을 직접 찾아 통합특별시의 비전과 방향을 설명하는 한편 시민들의 목소리를 세밀하게 듣고 정책에 반영하겠다는 기조다.
한편 민 후보는 이날 오전 광주패밀리랜드에서 열린 소년소녀가장 놀이공원 축제 현장을 찾아 소외 아동을 격려했다.
bless4ya@newspim.com