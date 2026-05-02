'고졸 신화' 양향자, 국힘 경기지사 후보 확정..."첨단산업 엔진으로 경기도 대전환"

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘이 2일 양향자 최고위원을 경기도지사 후보로 확정했다.
- 당원 투표와 여론조사 결과로 16개 시도지사 공천을 모두 마무리했다.
- 반도체 전문가 양향자가 추미애 후보와 여전사 대결을 펼친다.
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삼성전자 최초 고졸 임원 출신 '실무 전문가' 강점 "경기도는 일꾼이 필요"
추미애 후보와 '여성 인재' 정면승부...개혁신당 조응천 출마로 3파전 확정
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 국민의힘이 6·3 지방선거 경기도지사 탈환을 위한 최종 병기로 '반도체 전문가' 양향자 최고위원을 선택했다.
국민의힘 중앙당 공천관리위원회는 2일 이틀간 진행된 당원 투표(50%)와 일반 국민 여론조사(50%) 결과 양향자 후보가 최종 후보로 확정됐다고 밝혔다. 이로써 국민의힘은 전국 16개 시도지사 공천을 모두 마무리하고 선거 승리를 향한 전열 정비를 마쳤다.
양향자 후보는 삼성전자 최초의 고졸 출신 여성 임원이라는 독보적인 이력을 가진 인물이다. 2016년 정치권 영입 당시부터 '실력 위주 사회'의 상징으로 주목받았으며, 이번 경선 과정에서도 "경기도에 필요한 것은 정치가 아니라 실무 행정과 산업 경쟁력"이라는 메시지로 당심과 민심을 파고들었다.
특히 양 후보는 경기도의 핵심 먹거리인 반도체 클러스터와 첨단 산업 벨트를 가장 잘 이해하는 전문가라는 평을 받는다. 경선 토론회 등에서 그는 "경기도는 대한민국의 경제 엔진"이라며 "말뿐인 정치가 아닌, 현장을 아는 실무 도지사가 되어 경기도의 자부심을 되찾겠다"고 강조해왔다.
양 후보의 확정으로 이번 경기지사 선거는 더불어민주당 추미애 후보와의 '여전사 맞대결'로 압축됐다. 양 후보는 민주당 출신 원외 인사이자 보수 정당의 후보라는 독특한 위치를 활용해 중도층 확장에 박차를 가할 전망이다.
그는 앞서 출마 선언을 통해 추 후보를 '정치적 파괴력을 앞세운 인물'로 규정하며, 자신은 경기도의 첨단 산업을 책임질 '유능한 경제 도지사'가 되겠다는 선명한 대립각을 세웠다. 삼성전자 임원 시절 쌓은 글로벌 감각과 추진력을 바탕으로 경기도의 1기 신도시 재건축 및 광역교통망 확충 등 난제를 정면 돌파하겠다는 구상이다.
한편, 개혁신당 조응천 전 의원의 가세로 3파전 구도가 형성되면서 '야권 단일화'가 막판 변수로 떠올랐다. 양 후보는 지난달 경선 과정에서 "여당 독주를 막고 경기도의 발전을 바라는 세력이라면 누구와도 함께할 수 있다"며 가능성을 열어둔 상태다.
다만 개혁신당 측이 완주 의사를 굽히지 않고 있어, 양 후보는 단일화 논의와 별개로 '준비된 후보'로서의 정책 행보에 집중할 것으로 보인다.
지역 정가 관계자는 "양향자 후보는 보수와 진보를 아우르는 상징성과 경제 전문가라는 실무적 강점을 동시에 가졌다"며 "추미애 후보의 정치적 중량감에 맞설 가장 경쟁력 있는 카드로 평가받는다"고 분석했다.
◆ 양향자 후보가 걸어온 길
▲전)삼성전자 최초 고졸 출신 여성 임원 (상무)
▲전)더불어민주당 최고위원 역임
▲전)국민의힘 반도체산업 경쟁력 강화 특별위원회 위원장
▲전)국민의힘 중앙선거대책위원회 공동선거대책 위원장
▲현)국민의힘 최고위원
1141world@newspim.com