안산국제거리극축제 개막…97개 작품 등 도심 곳곳 예술로 물들여

AI 핵심 요약beta
- 안산시와 재단이 1일 제22회 안산국제거리극축제 개막식을 성황리에 열었다.
- 97개 작품이 안산문화광장 일대에서 펼쳐지며 도심을 예술로 물들였다.
- 동춘서커스 공연과 QR 디지털 시스템으로 관람 편의를 높였다.
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공연 관람을 넘어 예술 교류와 유통까지 아우르며 거리예술 플랫폼 시대 열어
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시와 안산문화재단은 지난 1일 제22회 안산국제거리극축제 개막식을 성황리에 개최하고 사흘간 펼쳐질 거리예술 축제의 본격적인 시작을 알렸다고 2일 밝혔다.
시와 재단에 따르면 올해 축제는 '거리에서 만난 예술, 세상을 잇다'를 슬로건으로 안산문화광장 일대에서 펼쳐진다. 해외 5개국을 포함한 97개 작품과 프로그램이 축제장 곳곳에서 운영되며 도심 전체를 예술로 물들이고 있다.
개막 첫날 현장은 시민 참여형 '시민버전' 프로그램으로 활기차게 시작됐다. 이어 동춘서커스의 공중곡예와 '생사륜' 퍼포먼스, 일본 예술단체의 대형 파이어쇼가 잇따라 펼쳐지며 관람객들의 시선을 끌었다.
거리극과 마임, 현대무용, 이동형 공연 등 다양한 장르의 프로그램도 이어졌다. 안산의 거리는 시민과 관광객이 함께 즐기는 살아있는 예술무대로 변모했다.
가족 단위 관람객의 발길도 이어졌다. 어린이를 위한 참여형 공간 'YES키즈존'은 체험과 놀이를 결합한 프로그램으로 큰 호응을 얻으며 축제 분위기를 더했다.
올해 축제의 차별화된 시도도 눈길을 끌었다. 행사장 곳곳에 설치된 QR 기반 디지털 안내 시스템을 통해 프로그램 정보와 축제 사이트, SNS를 실시간으로 확인할 수 있도록 해 관람 편의를 높였으며, 종이 인쇄물 줄인 친환경 운영에도 의미를 더했다.
또 국내외 예술가와 기획자를 연결하는 안산거리예술마켓도 함께 열렸다. 축제는 공연 관람을 넘어 예술 교류와 유통까지 아우르며 거리예술 플랫폼으로서의 가능성을 보여줬다.
한편 제22회 안산국제거리극축제는 5월 3일까지 안산문화광장 일원에서 진행되며, 다양한 공연과 시민 참여 프로그램으로 관람객을 맞이할 예정이다.
1141world@newspim.com