[PGA] 김시우, 캐딜락 챔피언십 2R 공동 6위 도약...임성재 하위권 추락

AI 핵심 요약beta
- 김시우가 2일 PGA 투어 캐딜락 챔피언십 2라운드에서 4언더파 68타를 기록했다.
- 중간 합계 6언더파 138타로 전날 공동 15위에서 공동 6위로 순위를 대폭 올렸다.
- 이번 시즌 11개 대회 중 5차례 톱10에 올라 시즌 네 번째 톱5 진입 가능성을 높였다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김시우가 PGA 투어 특급 대회에서 매서운 샷감을 뽐내며 상위권으로 치고 나갔다.
김시우는 2일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 트럼프 내셔널 도럴 블루 몬스터 코스(파72)에서 열린 캐딜락 챔피언십 2라운드에서 버디 6개와 더블 보기 1개를 묶어 4언더파 68타를 적어냈다. 중간 합계 6언더파 138타를 기록한 김시우는 전날 공동 15위에서 공동 6위로 순위를 대폭 끌어올렸다.
1번 홀(파5) 버디로 포문을 연 김시우는 8번 홀(파5)에서 호수를 넘기는 과감한 투온 공략으로 타수를 줄였다. 후반 들어서도 위기 관리 능력이 빛났다. 16번 홀(파4)에서는 티샷이 벙커에 빠졌으나 정교한 벙커샷을 홀컵 0.15m에 붙이며 버디를 낚는 저력을 보였다. 마지막 18번 홀(파4)에서 세컨드 샷이 물에 빠져 더블 보기를 범한 게 이날 옥에 티였다.
이번 시즌 김시우는 출전한 11개 대회 중 5차례나 '톱10'에 이름을 올렸다. 이번 대회에서도 상위권을 유지하며 시즌 네 번째 '톱5' 진입 가능성을 높였다.
반면 함께 출전한 임성재는 고전했다. 버디는 2개에 그쳤고 보기 5개와 더블 보기 1개를 쏟아내며 중간 합계 3오버파 147타로 최하위권에 머물렀다.
선두 자리는 캐머런 영(미국)이 지켰다. 영은 이날도 5타를 줄여 중간 합계 13언더파 131타로 단독 선두를 질주했다. 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)와 '형제 우승'으로 화제를 모은 알렉스 피츠패트릭(잉글랜드)은 김시우와 함께 공동 6위 그룹을 형성했다.
psoq1337@newspim.com