이번주 국내 주요 금융일정(5.4~5.8)

AI 핵심 요약beta
- 구윤철 부총리가 30일 확대 거시경제금융회의를 주재했다.
- 금감원이 4일 불법금융광고 시민감시단을 274명으로 확대 운영한다.
- 금융위가 5일 5세대 실손의료보험을 출시한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
5월 4일(월요일)
금융감독원, 불법금융광고 시민감시단 274명 규모로 확대 운영(6시)
금융감독원, 2025년 금융회사 장외파생상품 거래현황(6시)
5월 5일(화요일)
금융위원회,보편적 중증 치료 중심으로 5세대 실손의료보험 출시(12시)
5월 6일(수요일)
금융위원회,국민참여형 국민성장펀드의 자펀드 운용사 선정 결과(12시)
금융감독원, 2025년 파생결합증권·사채 발행·운용 현황(12시)
5월 7일(목요일)
금융위원회, 'AI기반 보험사기 방지체계구축 TF' Kick-off 회의(10시)
금융위원회,증권업권 모험자본 민관 협의체 Kick-off 회의(14시)
금융위원회,나프타 금융지원체계 마련 후속 여천 NCC 수입 L/C 한도 상향 추진(배포시)
이찬진 금융감독원장, 민생금융범죄 대응 등을 위한 금감원-보건복지부 업무협약식(15시)
금융감독원, 2025년 보험회사 해외점포 영업실적(6시)
금융감독원, 불법사금융으로 고통받는 취약계층을 위해, 복지부·금감원 함께 나선다(15시)
한국은행, 2026년 4월말 외환보유액(6시)
한국은행, BoK 이슈노트: 우리나라 주식 자산효과에 대한 평가(12시)
5월 8일(금요일)
이억원 금융위원장, 주간업무회의(10시)
금융위원회,NEST AI-Lab 개소식 및 혁신성장 스타트업 현장 간담회 (14시)
금융위원회,1차 사회연대금융협의회 개최(15시)
금융감독원, 금융감독 정보시스템 비상대응 모의훈련 실시(6시)
신현송 한국은행 총재, BIS 총재회의 참석(12시)
한국은행, 2026년 3월 국제수지(잠정)(8시)
romeok@newspim.com