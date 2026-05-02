천재교과서 중등인강 밀크티 'DIY 만점 족보' 운영

AI 핵심 요약beta
- 천재교과서 밀크T가 중고생 내신 대비 맞춤 문제 서비스 DIY 만점 족보를 운영한다.
- 학생이 시험 범위와 난이도를 설정해 시험지를 생성하고 오답 노트를 자동 제공한다.
- 취약 영역 반복 학습과 자기주도 계획 수립을 지원하며 7일 무료 체험 이벤트를 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 천재교육 관계사 천재교과서가 운영하는 이러닝 브랜드 밀크T가 중·고등학생의 내신 및 시험 대비를 지원하기 위해 맞춤형 문제 출제 서비스 'DIY 만점 족보'를 운영한다고 밝혔다.
해당 서비스는 학생이 시험 범위와 난이도를 직접 설정해 개인별 맞춤형 시험지를 생성할 수 있는 내신 대비 기능이다. 학교별 시험 범위에 맞춰 단원을 자유롭게 조합할 수 있으며, 기초 개념 확인부터 고난도 문제까지 다양한 난이도의 문항을 제공한다.
밀크T 측은 학습자가 취약 영역을 중심으로 문제를 구성하고 반복 학습할 수 있도록 설계했다고 설명했다. 또한 시험지 풀이 이후 자동으로 오답 노트를 생성해 틀린 문항에 대한 분석과 보완이 가능하도록 했다.
이와 함께 학습자는 생성한 시험지를 기반으로 학습 계획을 수립할 수 있으며, 이를 통해 자기주도 학습을 지원하는 구조를 갖췄다.
천재교과서 관계자는 "학교별 내신 시험 범위와 유형이 상이한 점을 고려해 맞춤형 문제 풀이 환경을 제공하는 데 초점을 맞췄다"고 밝혔다.
한편 밀크T 중학은 7일 무료 체험 이벤트를 진행 중이며, 신청자에게 족보닷컴 이용권과 상품권, 학습 자료 등을 제공한다. 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
whitss@newspim.com