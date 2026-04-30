남원시·더본코리아, 업무협약...상생형 상권 활성화 모델 구축

AI 핵심 요약beta
- 남원시가 30일 더본코리아와 광한루원 상권활성화 협약을 체결했다.
- 민간 전문성을 접목해 관광상품 개발과 마케팅에 협력한다.
- 상생 모델로 지역경제 활성화와 타 지역 확산을 추진한다.
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사회공헌형 기업 참여로 지속가능 지역환원·구도심 상권 재생 전략 본격화
[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 남원시가 민간기업과 협력해 상생형 상권 활성화 모델 구축에 나서며 지역경제 회복에 속도를 내고 있다.
남원시는 30일 시청에서 ㈜더본코리아와 '광한루원 상권활성화 거점센터 조성사업 업무 추진 협약'을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 2024년 체결된 지역경제 활성화 협력의 연장선으로, 민간기업의 전문성과 사회공헌 역량을 접목해 실질적인 지역 상생 모델을 구축하기 위해 추진됐다.
양 기관은 광한루원 일원에 조성되는 거점센터를 중심으로 관광상품 개발과 마케팅 등 구도심 상권 전반에 걸쳐 협력할 계획이다.
특히 더본코리아는 외식 분야 노하우를 바탕으로 메뉴 개발과 운영 컨설팅, 상권 활성화 전략 수립 등 실무 지원을 맡아 지역 특성을 반영한 상권 경쟁력 강화에 나선다. 남원시는 행정적 지원과 함께 지역 상인 및 유관기관과의 협력체계를 구축해 민관 협력 기반을 강화할 방침이다.
이번 사업은 기업의 사회적 책임과 지역 자원이 결합된 상생 모델로 지속 가능한 지역환원 사례로서 의미를 갖는다. 남원시는 향후 실무협의체를 구성해 운영 프로그램을 단계적으로 추진하며, 지역경제 활성화와 함께 타 지역 확산 가능 모델로 발전시킬 계획이다.
최경식 남원시장은 "민간 전문성과 지역 자원이 결합된 협력 사례로 광한루원을 중심으로 상권에 실질적 변화를 만들겠다"고 밝혔다.
백종원 더본코리아 대표는 "지역 자원을 실제 상권으로 연결하는 것이 중요하다"며 "현장에서 적용 가능한 모델을 함께 만들어가겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com