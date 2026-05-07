(목요일·음력 3월21일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 5월7일(목요일·음력 3월21일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 가로등 없는 길을 더듬거리며 가겠다.
72년생 : 원했던 것을 가질 수 있겠다.
84년생 : 새롭게 사업을 시작할 수 있겠다.
96년생 : 더 좋은 기운이 다가오고 있겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 새로운 일을 시작하면 좋은 결과가 있겠다.
73년생 : 앞으로만 나아가는 것이 좋겠다.
85년생 : 분위기가 가라앉을 수 있겠다.
97년생 : 장애물을 만나겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 일이 술술 풀린다.
74년생 : 좋은 사람을 만나겠다.
86년생 : 어려움이 해소되겠다.
98년생 : 이 이상 좋을 수 없는 기회가 오겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 점점 더 어려운 상황으로 빠질 수 있겠다.
75년생 : 버려야 들어오는 원칙을 생각해야 하겠다.
87년생 : 욕심을 부리면 일이 꼬일 수 있겠다.
99년생 : 다시 만날 인연이겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 믿고 맡기는 것이 좋겠다.
76년생 : 어렵던 일이 성사되겠다.
88년생 : 재물 운세가 매우 좋겠다.
00년생 : 도와주면 배로 돌아오겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 좋은 기회가 찾아오겠다.
77년생 : 바라는 대로 일이 성사되겠다.
89년생 : 확장 운세가 좋겠다.
01년생 : 좋은 일이 생기겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 삶에 도움이 되는 사람을 만날 수 있겠다.
78년생 : 조급하면 낭패를, 여유를 가지면 성공할 수 있겠다.
90년생 : 돈이 구름처럼 몰려올 운세이겠다.
02년생 : 혼자 떠나는 아픔이 찾아오겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 나날이 사업이 확장되겠다.
79년생 : 확장 운세가 매우 강하겠다.
91년생 : 천천히 걸어가는 것이 좋겠다.
03년생 : 다시 일어나야 다시 시작할 수 있겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 큰 손해를 볼 수도 있겠다.
80년생 : 일이 뜻대로 성취되겠다.
92년생 : 생각보다 큰돈이 들어오겠다.
04년생 : 사랑은 늘 슬픈 것임을 알겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 과거가 다시 들추어지겠다.
81년생 : 새로운 사람과 사랑을 나누겠다.
93년생 : 원했던 것이 이루어진다.
05년생 : 어둠이 불빛 속에 내리는 길을 걷겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 새롭게 추진하면 좋겠다.
82년생 : 양보하면 더 큰 것을 얻겠다.
94년생 : 신나는 일만 생기겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 경사스러운 일이 생기겠다.
83년생 : 베풀면 얻는 것이 크겠다.
95년생 : 사랑하는 사람을 만나겠다.