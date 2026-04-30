문체부 '2026년 한글 발전 유공 포상' 후보자 추천 접수

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- 문화체육관광부가 30일 580돌 한글날 맞아 2026년 한글 발전 유공 포상 후보 추천을 받는다.
- 1990년부터 시행한 이 포상은 한글 발전 공헌자에 훈장·포장 등 10점을 수여하며 10월 9일 시상한다.
- 추천 대상은 한글 발전 분야 공헌자로 5월 1일부터 31일까지 누구나 국어정책과에 제출한다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 580돌 한글날을 맞아 '2026년 한글 발전 유공 포상' 후보자 추천을 받는다고 30일 밝혔다.
문화체육관광부가 580돌 한글날을 맞아 '2026년 한글 발전 유공 포상' 후보자 추천을 받는다.
1990년부터 매년 시행해온 이 포상은 한글 발전과 보급에 헌신한 국내외 개인 및 단체를 기리는 정부포상으로, 올해는 훈장·포장·대통령 표창·국무총리 표창 등 총 10점이 수여될 예정이다. 시상식은 10월 9일 '580돌 한글날 경축식'에서 열린다.
추천 대상은 한글의 발전과 우수성 선양, 한국어 연구·교육·보급을 통한 세계화 기여, 한글의 예술화·정보화·산업화, 국어학·국문학 연구 발전, 한글문화 보존·활용 등 분야에서 크게 공헌한 개인이나 단체다. 추천은 누구나 가능하며, 기간은 5월 1일부터 31일까지다. 추천서는 전자공문, 전자우편, 등기우편으로 문체부 국어정책과에 제출하면 된다.
이정미 문체부 문화정책관은 "올해는 한글날 지정 100주년이 되는 뜻깊은 해"라며 한글 발전에 헌신해온 분들이 합당한 포상을 받을 수 있도록 각계각층의 많은 추천을 당부했다.
fineview@newspim.com