HD건설기계, 협력사 850억원 금융보증 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- HD건설기계가 29일 하나은행·신용보증기금과 850억 원 규모 금융보증 MOU 체결했다.
- 경기 불확실성 속 협력사 자금난 지원을 위해 기존 펀드 규모 확대했다.
- 공동 프로젝트 보증 400억 원과 동반성장 보증 450억 원으로 운영한다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = HD건설기계가 협력사의 자금 조달을 돕기 위해 하나은행, 신용보증기금과 함께 총 850억 원 규모의 금융보증 프로그램을 추진한다.
HD건설기계는 29일 서울 중구 하나은행 본점에서 두 기관과 '건설기계 산업 동반성장 지원을 위한 MOU'를 체결했다고 30일 밝혔다.
경기 불확실성으로 자금난을 겪는 협력사를 지원하기 위한 것이다. 기존 동반성장펀드가 조기에 소진될 정도로 수요가 높았던 점을 반영해 지원 규모를 확대했다.
HD건설기계와 하나은행은 최대 50억원의 기금을 공동으로 조성하고, 신용보증기금이 이를 바탕으로 협력사의 금융기관 대출 시 최대 850억 원 규모의 보증을 제공한다. 보증료 할인과 우대 금리 혜택이 적용된다.
보증 프로그램은 신모델 개발·양산 등 미래 혁신 프로젝트 참여 협력사를 위한 '공동 프로젝트 보증(400억원)'과 전체 협력사 대상 '동반성장 금융 지원 협약 보증(450억원)' 두 가지로 운영된다.
y2kid@newspim.com