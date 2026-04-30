메르세데스-벤츠, 모바일 아카데미 수료생 대상 커리어 워크숍

AI 핵심 요약beta
- 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회가 29일 화성에서 모바일 아카데미 19기 110명 대상 워크숍을 열었다.
- 이상국 부사장이 커리어 경험과 산업 방향, 핵심 역량을 공유했다.
- 10년간 참석생 3명 중 1명이 파트너사 취업하며 전문가로 성장했다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회는 지난 29일 경기도 화성시에서 '모바일 아카데미' 19기 수료생 110명을 대상으로 커리어 워크숍을 개최했다고 30일 밝혔다.
전국 10개 대학 자동차 관련 학과 학생들이 참여한 이번 워크숍은 자동차 산업에 대한 이해를 높이고 진로 설계를 돕기 위한 프로그램이다. 메르세데스-벤츠 코리아 이상국 디지털·마케팅·커뮤니케이션 부문 총괄 부사장이 참석해 약 30년의 커리어 경험과 자동차 산업의 향후 방향, 현장에서 필요한 핵심 역량을 공유했다.
워크숍은 리더와의 대화, 직무별 멘토링, 채용 안내, 브랜드 체험, 맞춤 채용 상담 등으로 진행됐다. 메르세데스-벤츠 코리아와 공식 파트너사의 실무 전문가와 채용 담당자들이 정비, 서비스 어드바이저, 판금 및 도장, 부품, 트레이너, 기술지원 등 직무별로 실제 역할과 필요 역량, 기업 정보를 소개했다.
지난 10년간 워크숍에 참석한 학생 3명 중 1명은 메르세데스-벤츠 코리아 공식 파트너사를 통해 첫 직장을 시작했으며, 이 중 다수는 장기 근속하며 국내 자동차 산업 전문가로 성장했다.
'모바일 아카데미'는 2014년 출범한 산학협력 프로그램으로, 현재까지 약 2700명의 학생들이 참여했다. 메르세데스-벤츠의 기술력과 글로벌 교육 노하우를 바탕으로 미래 자동차 산업 인재 육성을 목표로 운영 중이다.
y2kid@newspim.com