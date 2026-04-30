BMW 모토라드, 강원도 투어 카드 수집 프로그램 출범

AI 핵심 요약beta
- BMW 모토라드가 30일 강원도 220개 라이딩 스팟에서 '에픽 라이더스 클럽'을 시작했다.
- 참가자는 40장 랜덤 카드로 스팟 방문 인증 후 UR 등 5등급 리워드를 받는다.
- 내년 2월 28일까지 운영하며 BMW 오토바이 소유자 대상으로 참가비 4만원이다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = BMW 모토라드가 강원도 전역 220여 개 라이딩 스팟을 무대로 카드 수집형 투어 프로그램 '에픽 라이더스 클럽'을 시작한다. 30일 오후 2시부터 참가 신청을 받으며 내년 2월 28일까지 운영한다.
참가자는 라이딩 키트에 포함된 40장의 랜덤 카드를 받아 강원도 내 다양한 목적지를 선택해 라이딩을 즐길 수 있다. 카드에 표시된 스팟을 방문해 현장에서 QR 코드를 스캔하면 GPS 기반으로 방문이 인증되고 카드 등급과 리워드가 공개된다.
카드는 UR, SSR, SR, S, C 등 5개 등급으로 구성되며 등급별로 다양한 리워드가 제공된다. BMW 모토라드 스페셜 카드 획득 시 별도의 특별 선물을 받을 수 있다. 리워드는 카페 및 편의점 쿠폰, 엔진오일 교환 바우처, BMW 라이프스타일 제품, 세나 블루투스 인터콤, 인스타360 카메라 등으로 구성된다.
참가자 간 카드 교환이 가능해 라이더들이 서로 소통하며 컬렉션을 완성할 수 있다. 프로그램 종료 후에는 카드 인증 결과를 바탕으로 상위 3명에게 추가 특별 선물을 제공한다.
참가 신청은 BMW 모토라드 홈페이지를 통해 가능하며, BMW 모토라드 모터사이클 소유 고객을 대상으로 한다. 신청 시 이륜차 사용신고필증 인증이 필요하고 참가비는 4만원이다. 라이딩 키트에는 카드 40장, 카드 바인더, 카드 지갑, 강원도 투어 맵, 데칼 스티커 등이 포함되며, 카드 팩은 신청 1회당 최대 3팩까지 추가 구매할 수 있다.
y2kid@newspim.com