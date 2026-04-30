KG모빌리티, 5월 평창서 튜닝 페스티벌 개최

AI 핵심 요약beta
- KG모빌리티가 5월 1~3일 강원도 평창에서 튜닝 페스티벌 시즌2를 개최한다.
- 무쏘 기반 튜닝카 20개 팀이 참가하며 콘테스트를 통해 최대 300만원 상금을 지급한다.
- 행사 기간 중 UCI MTB 월드시리즈도 동시 개최되어 전 세계 선수들이 참가한다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = KG모빌리티는 5월 1~3일 강원도 평창군 모나용평에서 '튜닝 페스티벌 시즌2'를 개최한다고 30일 밝혔다.
2023년 시즌1 이후 두 번째로 진행되는 행사다. 지난 3월부터 공개 모집을 실시해 비즈니스 튜닝 업체와 개인 참가자 등 100여 개 팀이 지원했으며, 완성도와 차별성, 상품성 등을 평가해 최종 20개 팀을 선발했다.
현장에는 무쏘와 무쏘 EV 등 픽업 모델을 기반으로 제작된 튜닝카가 전시된다. 냉동탑차, 소방차 등 특정 목적에 맞춰 제작된 특수 목적 차량도 함께 선보인다.
관람객 투표로 인기 튜닝카를 선정하는 '튜닝카 콘테스트'도 운영된다. 수상팀에게는 1등 300만원, 2등 200만원, 3등 100만원의 상금을 수여한다.
행사 기간 중에는 '2026 UCI MTB 월드시리즈'도 동시에 개최된다. 아시아 최초로 국내에서 열리는 이 대회에는 전 세계 정상급 선수들이 크로스컨트리 올림픽(XCO), 크로스컨트리 쇼트트랙(XCC), 다운힐(DHI) 종목에 참가한다.
y2kid@newspim.com